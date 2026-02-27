O rompimento da tubulação de uma galeria pluvial resultou na abertura de uma cratera na rua José Castrioto, no bairro Parque Nova Esperança, em São José dos Campos.

O incidente foi registrado na quinta-feira (24). Equipes técnicas se dirigiram ao local, avaliaram a erosão e constataram a necessidade de manutenção e de reparos urgentes na galeria.

