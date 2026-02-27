27 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 145 milhões

Por Da redação | Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
Agência Brasil
Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
Mega-sena acumula novamente
Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.977 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (26). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 145 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 08 - 19 - 27 - 32 - 38 - 52

  • 118 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 33.510,78 cada
  • 7.699 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 846,60 cada

Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de sábado (28), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

