Um homem procurado pela Justiça por estupro de vulnerável foi localizado e preso em São Sebastião na quinta-feira (26).

A prisão ocorreu na rua Emídio Orselli, bairro Varadouro, após denúncias sobre a localização do foragido.

