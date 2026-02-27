27 de fevereiro de 2026
Logo Sampi
MANDADO DE PRISÃO

Procurado por estupro é localizado escondido em São Sebastião

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Imagem ilustrativa
Um homem procurado pela Justiça por estupro de vulnerável foi localizado e preso em São Sebastião na quinta-feira (26).

A prisão ocorreu na rua Emídio Orselli, bairro Varadouro, após denúncias sobre a localização do foragido.

Policiais militares foram até o endereço, um barraco localizado em área de mata. O suspeito tentou se esconder nos fundos da residência e fugir para o matagal, mas foi alcançado e detido após perseguição. Confirmou-se o mandado de prisão expedido contra ele e foi dada a voz de prisão.

No trajeto à delegacia, o homem foi encaminhado à UPA por alegar sentir-se mal. Após avaliação clínica e liberação médica, foi conduzido ao plantão policial, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.

Comentários

