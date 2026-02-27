Um homem procurado pela Justiça por estupro de vulnerável foi localizado e preso em São Sebastião na quinta-feira (26).
A prisão ocorreu na rua Emídio Orselli, bairro Varadouro, após denúncias sobre a localização do foragido.
Policiais militares foram até o endereço, um barraco localizado em área de mata. O suspeito tentou se esconder nos fundos da residência e fugir para o matagal, mas foi alcançado e detido após perseguição. Confirmou-se o mandado de prisão expedido contra ele e foi dada a voz de prisão.
No trajeto à delegacia, o homem foi encaminhado à UPA por alegar sentir-se mal. Após avaliação clínica e liberação médica, foi conduzido ao plantão policial, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.