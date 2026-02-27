Um adolescente foi flagrado em prática de tráfico de drogas no bairro Vila Nossa Senhora, em Pindamonhangaba.

A ocorrência foi registrada na quinta-feira (26), durante patrulhamento de policiais militares da cavalaria do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) na região.

