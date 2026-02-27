Um adolescente foi flagrado em prática de tráfico de drogas no bairro Vila Nossa Senhora, em Pindamonhangaba.
A ocorrência foi registrada na quinta-feira (26), durante patrulhamento de policiais militares da cavalaria do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) na região.
A equipe avistou o jovem no local, conhecido como ponto de venda de drogas, e o abordou. Com ele foram localizadas e apreendidas:
- 121 pedras de crack;
- 31 ependorfs de cocaína;
- 26 porções de maconha;
- 16 porções de skank;
- 124 reais em espécie;
O menor foi apreendido pelo ato infracional e conduzido ao plantão policial de Pindamonhangaba para providências legais.