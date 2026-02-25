A Polícia Civil identificou o aposentado João Bosco Moreira, 69 anos, como o homem encontrado morto no Terminal Rodoviário Intermunicipal de São José dos Campos, nessa terça-feira (24).

Segundo depoimento de um agente da GCM (Guarda Civil Municipal) de São José à Polícia Civil, o homem morreu no banheiro de um ônibus. Não foram dados mais detalhes do veículo.