A Polícia Civil identificou o aposentado João Bosco Moreira, 69 anos, como o homem encontrado morto no Terminal Rodoviário Intermunicipal de São José dos Campos, nessa terça-feira (24).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo depoimento de um agente da GCM (Guarda Civil Municipal) de São José à Polícia Civil, o homem morreu no banheiro de um ônibus. Não foram dados mais detalhes do veículo.
O boletim de ocorrência diz que o filho de João Bosco aguardava o pai retornar do banheiro e, após notar movimentação do Corpo de Bombeiros no interior do sanitário, dirigiu-se ao local e reconheceu o pai já em óbito. Os acontecimentos teriam se desenrolado entre 14h30 e 15h. A comunicação do óbito foi feita às 15h45, pela unidade de atendimento móvel.
Após a confirmação do óbito, o policiamento foi acionado para adoção das medidas de polícia judiciária. A área foi preservada para os procedimentos necessários e a ocorrência permanecia em andamento até o último registro.
As circunstâncias da morte ainda deverão ser apuradas pelas autoridades competentes. Foram requisitadas perícia técnica no local da morte e exames no corpo da vítima, que serão feitos no IML (Instituto Médico Legal), para determinar a causa da morte.