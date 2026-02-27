Um homem foi preso após acionamento de policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) para atendimento a uma ocorrência de violência doméstica no bairro Nova Canas, em Canas, na quinta-feira (26).

No local, a vítima relatou ter sofrido agressões do companheiro.

