27 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem agride companheira e é preso após acionamento da PM

Por Da redação | Canas
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Um homem foi preso após acionamento de policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) para atendimento a uma ocorrência de violência doméstica no bairro Nova Canas, em Canas, na quinta-feira (26).

No local, a vítima relatou ter sofrido agressões do companheiro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ele foi conduzido ao plantão policial, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários