Policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), durante patrulhamento no bairro Justina Molica, em Cruzeiro, prenderam um homem procurado pela Justiça pelo crime de violência doméstica.
A prisão ocorreu na manhã de quinta-feira (26).
O suspeito foi abordado e em pesquisa criminal, constatou-se mandado de prisão em aberto. Ele foi conduzido ao plantão policial e permaneceu preso, à disposição da Justiça.