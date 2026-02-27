Policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), durante patrulhamento no bairro Justina Molica, em Cruzeiro, prenderam um homem procurado pela Justiça pelo crime de violência doméstica.

A prisão ocorreu na manhã de quinta-feira (26).

