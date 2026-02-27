27 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
MANDADO DE PRISÃO

Procurado pela Justiça por violência doméstica é preso na região

Por Da redação | Cruzeiro
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), durante patrulhamento no bairro Justina Molica, em Cruzeiro, prenderam um homem procurado pela Justiça pelo crime de violência doméstica.

A prisão ocorreu na manhã de quinta-feira (26).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O suspeito foi abordado e em pesquisa criminal, constatou-se mandado de prisão em aberto. Ele foi conduzido ao plantão policial e permaneceu preso, à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários