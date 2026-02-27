Um homem procurado pela Justiça por feminicídio foi localizado e preso no bairro Pedregulho, em Guaratinguetá.
A prisão ocorreu na tarde de quinta-feira (26) durante patrulhamento de policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).
A equipe abordou o suspeito e em consulta aos sistemas, confirmou o mandado de prisão pela morte de uma mulher em 2025, no município de Lorena.
Ele foi conduzido ao plantão policial, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.