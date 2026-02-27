27 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
FEMINICÍDIO

Procurado por matar mulher em Lorena é preso em Guaratinguetá

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Um homem procurado pela Justiça por feminicídio foi localizado e preso no bairro Pedregulho, em Guaratinguetá.

A prisão ocorreu na tarde de quinta-feira (26) durante patrulhamento de policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

A equipe abordou o suspeito e em consulta aos sistemas, confirmou o mandado de prisão pela morte de uma mulher em 2025, no município de Lorena.

Ele foi conduzido ao plantão policial, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.

