Um homem procurado pela Justiça por feminicídio foi localizado e preso no bairro Pedregulho, em Guaratinguetá.

A prisão ocorreu na tarde de quinta-feira (26) durante patrulhamento de policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

