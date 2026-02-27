O Sisar (Sistema de Alerta Remoto), recentemente instalado em Campos do Jordão, vai passar por um novo teste de eficácia nesta sexta-feira (27). Às 10h, a sirene de emergência vai soar na Vila Santo Antônio, alertando os moradores para o risco de deslizamentos. Haverá a simulação de um resgate em área de risco e, na sequência, a entrega oficial do equipamento de prevenção.
No último dia 14, o treinamento foi feito no bairro Britador, que também recebeu uma sirene devido ao histórico de deslizamento de encostas. Na oportunidade, foi avaliado o tempo de resposta das forças de segurança.
O evento desta sexta-feira será realizado na rua Pavão, com a presença de diversas autoridades, incluindo a Divisão de Alerta e Monitoramento da Defesa Civil de São Paulo. Segundo a Prefeitura, a eficiência do sistema de alerta depende da preparação da comunidade, que precisa saber como agir durante a implantação do plano de fuga das áreas de risco.
SERVIÇO
Simulado de emergência e entrega oficial do Sistema de Alerta Remoto (SISAR)
Data: sexta-feira, 27 de fevereiro
Horário: 10h
Local: Rua Pavão, s/n – Vila Santo Antônio – Campos do Jordão SP