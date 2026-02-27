O Sisar (Sistema de Alerta Remoto), recentemente instalado em Campos do Jordão, vai passar por um novo teste de eficácia nesta sexta-feira (27). Às 10h, a sirene de emergência vai soar na Vila Santo Antônio, alertando os moradores para o risco de deslizamentos. Haverá a simulação de um resgate em área de risco e, na sequência, a entrega oficial do equipamento de prevenção.

No último dia 14, o treinamento foi feito no bairro Britador, que também recebeu uma sirene devido ao histórico de deslizamento de encostas. Na oportunidade, foi avaliado o tempo de resposta das forças de segurança.