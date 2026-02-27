27 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ALERTA REMOTO

Campos testa hoje sistema de alerta com simulado de emergência

Por Da redação | Campos do Jordão
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PMCJ
Sistema de alerta pela sirene
Sistema de alerta pela sirene

O Sisar (Sistema de Alerta Remoto), recentemente instalado em Campos do Jordão, vai passar por um novo teste de eficácia nesta sexta-feira (27). Às 10h, a sirene de emergência vai soar na Vila Santo Antônio, alertando os moradores para o risco de deslizamentos. Haverá a simulação de um resgate em área de risco e, na sequência, a entrega oficial do equipamento de prevenção.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

No último dia 14, o treinamento foi feito no bairro Britador, que também recebeu uma sirene devido ao histórico de deslizamento de encostas. Na oportunidade, foi avaliado o tempo de resposta das forças de segurança.

O evento desta sexta-feira será realizado na rua Pavão, com a presença de diversas autoridades, incluindo a Divisão de Alerta e Monitoramento da Defesa Civil de São Paulo. Segundo a Prefeitura, a eficiência do sistema de alerta depende da preparação da comunidade, que precisa saber como agir durante a implantação do plano de fuga das áreas de risco.

SERVIÇO

Simulado de emergência e entrega oficial do Sistema de Alerta Remoto (SISAR)

Data: sexta-feira, 27 de fevereiro

Horário: 10h

Local: Rua Pavão, s/n – Vila Santo Antônio – Campos do Jordão SP

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários