Um homem foi preso armado e portando drogas no bairro Jardim Ícaro, em Guaratinguetá.
A prisão ocorreu na quinta-feira (26) durante patrulhamento de policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) na região.
Ao avistar o suspeito, a equipe o abordou e localizou com ele uma arma de fogo calibre .32 e uma bolsa contendo:
- 71 tubetes de crack;
- 66 eppendorfs de cocaína;
- 45 pinos de cocaína;
- 4 tubetes de haxixe;
- 3 porções de maconha;
- R$ 10 em dinheiro;
Ele foi conduzido ao plantão policial, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.