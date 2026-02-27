Um homem foi preso armado e portando drogas no bairro Jardim Ícaro, em Guaratinguetá.

A prisão ocorreu na quinta-feira (26) durante patrulhamento de policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) na região.

