TRÁFICO DE DROGAS

PM prende homem armado e portando drogas em Guaratinguetá

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Apreensões em Guaratinguetá
Um homem foi preso armado e portando drogas no bairro Jardim Ícaro, em Guaratinguetá.

A prisão ocorreu na quinta-feira (26) durante patrulhamento de policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) na região. 

Ao avistar o suspeito, a equipe o abordou e localizou com ele uma arma de fogo calibre .32 e uma bolsa contendo:

  • 71 tubetes de crack;
  • 66 eppendorfs de cocaína;
  • 45 pinos de cocaína;
  • 4 tubetes de haxixe;
  • 3 porções de maconha;
  • R$ 10 em dinheiro;

Ele foi conduzido ao plantão policial, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

