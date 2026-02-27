Carro ilhado na Praia da Fazenda em Ubatuba mobilizou o Corpo de Bombeiros na noite dessa quinta-feira (26) e, com o avanço das chuvas, a prefeitura da cidade suspendeu aulas em escolas da região norte nesta sexta-feira (27). As chuvas em Ubatuba ultrapassaram 250 milímetros, de acordo com a Defesa Civil do Estado.
Um carro ilhado na Praia da Fazenda em Ubatuba levou ao acionamento do Corpo de Bombeiros por volta das 21h40 de quinta. As viaturas foram deslocadas para atender a ocorrência de pessoas presas em veículos em área alagada.
Segundo o relato operacional, as ruas de acesso à Praia da Fazenda estavam tomadas pela água. Por isso, as equipes não conseguiram aproximar as viaturas das vítimas e fizeram o deslocamento a pé para concluir o atendimento do carro ilhado na Praia da Fazenda em Ubatuba.
No local, os bombeiros encontraram dois veículos: um automóvel com quatro ocupantes já em área considerada mais segura e outro veículo dentro do mar, com três pessoas tentando removê-lo. Como não foi possível retirar o carro naquele momento, a guarnição orientou as vítimas a deixarem a área de risco e buscarem abrigo para se aquecerem, já que estavam molhadas.
Ao todo, eram sete pessoas envolvidas, incluindo uma criança e uma idosa. Sem recursos de apoio imediato no entorno, os bombeiros realizaram o transporte das vítimas para um local seguro.
A Praia da Fazenda fica no extremo norte do município e integra o Núcleo Picinguaba, área de proteção vinculada ao Parque Estadual da Serra do Mar. Em dias de chuva forte, o deslocamento pode ficar comprometido por alagamentos, pontos de enxurrada e interrupções em vias de acesso — cenário que pesou no resgate do carro ilhado na Praia da Fazenda em Ubatuba.
Após o atendimento do carro ilhado na Praia da Fazenda em Ubatuba, o Corpo de Bombeiros relatou que já havia solicitado, em 2025, a aquisição de um veículo 4x4 para ocorrências em áreas de difícil acesso (como locais alagados e combate a fogo em vegetação nativa).
De acordo com o relato, foi proposta a compra do veículo 4x4 com recursos ligados à TPA (Taxa de Preservação Ambiental), mas não houve retorno sobre a tramitação do tema no conselho responsável. Os bombeiros afirmam que, atualmente, a unidade atua principalmente com uma viatura leve tipo Saveiro, além do caminhão de combate a incêndios, acumulando demandas operacionais em diferentes cenários.
O espaço permanece aberto para manifestação da Prefeitura e das secretarias citadas.
Com a persistência da instabilidade e o impacto das chuvas na mobilidade, a Prefeitura de Ubatuba informou a suspensão das aulas nesta sexta-feira (27) na região norte, citando condições das vias, risco de deslizamentos e dificuldade de deslocamento de profissionais da educação.
A suspensão atinge as escolas: Picinguaba, Camburi, Sertão do Ubatumirim e Belarmino.
Além disso, na Escola Honor, as aulas foram suspensas somente no período da manhã, com retorno previsto para o período da tarde, condicionado à avaliação de acesso e segurança.
Em nota, o secretário municipal de Educação, Claudinei dos Santos, destacou que a decisão busca preservar a comunidade escolar e que o monitoramento segue em conjunto com a Defesa Civil e outras secretarias. A pasta também orientou professores e funcionários a evitarem deslocamentos desnecessários em áreas de risco.