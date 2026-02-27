Carro ilhado na Praia da Fazenda em Ubatuba mobilizou o Corpo de Bombeiros na noite dessa quinta-feira (26) e, com o avanço das chuvas, a prefeitura da cidade suspendeu aulas em escolas da região norte nesta sexta-feira (27). As chuvas em Ubatuba ultrapassaram 250 milímetros, de acordo com a Defesa Civil do Estado.

Um carro ilhado na Praia da Fazenda em Ubatuba levou ao acionamento do Corpo de Bombeiros por volta das 21h40 de quinta. As viaturas foram deslocadas para atender a ocorrência de pessoas presas em veículos em área alagada.