A Defesa Civil de Monteiro Lobato e o Corpo de Bombeiros prestam assistência às famílias atingidas por uma forte inundação registrada na noite de quarta-feira (25) no bairro Taquari e em áreas de assentamento vizinhas.
Foram realizadas vistorias detalhadas nos imóveis afetados e, embora o balanço aponte danos materiais, com a perda de móveis, eletrodomésticos, roupas e estoques de alimentos em dez residências cadastradas até o momento, não foram identificados danos estruturais que comprometessem a segurança das edificações.
Acolhimento
Uma frente de solidariedade garante atendimento aos moradores com distribuição de colchões e água potável, além do cadastramento social e orientações para o deslocamento a locais seguros.
Como medida preventiva, a sede comunitária do assentamento foi disponibilizada como ponto de acolhimento para aqueles que não podem permanecer em suas casas durante o período de instabilidade climática, com a previsão de entrega de cestas básicas para esta sexta-feira (27).
Ações e orientações
A operação de resposta conta com o suporte estratégico das Defesas Civis de Caçapava e Santo Antônio do Pinhal, enquanto as equipes de serviços municipais trabalham na remoção de barreiras em estradas rurais para restabelecer o acesso às comunidades.
A administração municipal reforça o monitoramento das condições meteorológicas e orienta que os moradores de áreas de risco mantenham vigilância redobrada, acionando os órgãos de emergência ao menor sinal de perigo nas encostas ou nos terrenos.