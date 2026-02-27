A Defesa Civil de Monteiro Lobato e o Corpo de Bombeiros prestam assistência às famílias atingidas por uma forte inundação registrada na noite de quarta-feira (25) no bairro Taquari e em áreas de assentamento vizinhas.

Foram realizadas vistorias detalhadas nos imóveis afetados e, embora o balanço aponte danos materiais, com a perda de móveis, eletrodomésticos, roupas e estoques de alimentos em dez residências cadastradas até o momento, não foram identificados danos estruturais que comprometessem a segurança das edificações.

