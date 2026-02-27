27 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
CHUVAS

Defesa Civil apoia famílias após inundações em Monteiro Lobato

Por Da redação | Monteiro Lobato
| Tempo de leitura: 1 min
Defesa Civil/PMML
Defesa Civil de Monteiro Lobato presta assistência às famílias atingidas por uma inundação
A Defesa Civil de Monteiro Lobato e o Corpo de Bombeiros prestam assistência às famílias atingidas por uma forte inundação registrada na noite de quarta-feira (25) no bairro Taquari e em áreas de assentamento vizinhas.

Foram realizadas vistorias detalhadas nos imóveis afetados e, embora o balanço aponte danos materiais, com a perda de móveis, eletrodomésticos, roupas e estoques de alimentos em dez residências cadastradas até o momento, não foram identificados danos estruturais que comprometessem a segurança das edificações.

Acolhimento

Uma frente de solidariedade garante atendimento aos moradores com distribuição de colchões e água potável, além do cadastramento social e orientações para o deslocamento a locais seguros.

Como medida preventiva, a sede comunitária do assentamento foi disponibilizada como ponto de acolhimento para aqueles que não podem permanecer em suas casas durante o período de instabilidade climática, com a previsão de entrega de cestas básicas para esta sexta-feira (27).

Ações e orientações

A operação de resposta conta com o suporte estratégico das Defesas Civis de Caçapava e Santo Antônio do Pinhal, enquanto as equipes de serviços municipais trabalham na remoção de barreiras em estradas rurais para restabelecer o acesso às comunidades. 

A administração municipal reforça o monitoramento das condições meteorológicas e orienta que os moradores de áreas de risco mantenham vigilância redobrada, acionando os órgãos de emergência ao menor sinal de perigo nas encostas ou nos terrenos.

