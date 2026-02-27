Devido ao forte temporal que atinge o Litoral Norte de São Paulo e o município vizinho de Paraty (RJ), a Secretaria Municipal de Educação de Ubatuba confirmou a suspensão das aulas nesta sexta-feira (27) em escolas da região norte.
A decisão foi tomada de forma preventiva, priorizando a segurança de alunos e funcionários diante do risco de deslizamentos e das condições precárias das vias de acesso.
Unidades com aulas suspensas
A interrupção das atividades ocorre nas seguintes escolas:
-
Escola da Picinguaba
-
Escola do Camburi
-
Escola do Sertão do Ubatumirim
Escola Belarmino
Escola Honor (Na unidade, as aulas foram suspensas apenas no período da manhã. O retorno das atividades está previsto para o período da tarde, condicionado à melhora das condições climáticas e de segurança.)
Logística
Um dos fatores para a suspensão é o deslocamento dos profissionais. Grande parte dos professores que lecionam na região reside em Paraty, cidade que também enfrenta os impactos das chuvas, o que impossibilita o trânsito seguro desses educadores.