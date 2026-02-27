27 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Ubatuba suspende aulas na região norte devido às chuvas

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Defesa Civil de São Paulo
Chuva em Ubatuba
Chuva em Ubatuba

Devido ao forte temporal que atinge o Litoral Norte de São Paulo e o município vizinho de Paraty (RJ), a Secretaria Municipal de Educação de Ubatuba confirmou a suspensão das aulas nesta sexta-feira (27) em escolas da região norte.

A decisão foi tomada de forma preventiva, priorizando a segurança de alunos e funcionários diante do risco de deslizamentos e das condições precárias das vias de acesso.

Unidades com aulas suspensas

A interrupção das atividades ocorre nas seguintes escolas:

  • Escola da Picinguaba

  • Escola do Camburi

Escola do Sertão do Ubatumirim

  • Escola Belarmino

  • Escola Honor (Na unidade, as aulas foram suspensas apenas no período da manhã. O retorno das atividades está previsto para o período da tarde, condicionado à melhora das condições climáticas e de segurança.)

    • Logística 

    Um dos fatores para a suspensão é o deslocamento dos profissionais. Grande parte dos professores que lecionam na região reside em Paraty, cidade que também enfrenta os impactos das chuvas, o que impossibilita o trânsito seguro desses educadores.

