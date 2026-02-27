Devido ao forte temporal que atinge o Litoral Norte de São Paulo e o município vizinho de Paraty (RJ), a Secretaria Municipal de Educação de Ubatuba confirmou a suspensão das aulas nesta sexta-feira (27) em escolas da região norte.

A decisão foi tomada de forma preventiva, priorizando a segurança de alunos e funcionários diante do risco de deslizamentos e das condições precárias das vias de acesso.

Unidades com aulas suspensas