27 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
APÓS CHUVAS

São Sebastião inicia limpeza da lama e acolhe desabrigados

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PMSS
Equipes se mobilizam para retirada da lama
Equipes se mobilizam para retirada da lama

Após fortes chuvas atingirem a Costa Sul, em São Sebastião, diversas localidades enfrentam alagamentos e deslizamentos de terra.

O acumulado pluviométrico nas últimas 24 horas atingiu níveis críticos, com destaque para a Barra do Una, com 174,55 mm, e Juquehy, com 126,38 mm. Boiçucanga e Maresias também registram índices preocupantes, superando 75 mm.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Juquehy

O bairro de Juquehy é o mais afetado. Além de vias alagadas, foram registrados múltiplos deslizamentos de terra.

Equipes da Secretaria de Serviços Públicos estão mobilizadas na limpeza da lama nas ruas e nas rodovias visando restabelecer a mobilidade e garantir a segurança dos motoristas e pedestres.

Acolhimento 

Para dar suporte aos desalojados, a Prefeitura estabeleceu um ponto de acolhimento na Escola Municipal Nair Ribeiro de Almeida. Além do abrigo, estão sendo fornecidos suprimentos essenciais, como água potável e roupas de cama.

Sete moradores do Morro do Esquimó (seis adultos e um adolescente) foram acolhidos durante a noite de quinta-feira (26).

Orientações de Segurança

 Agentes da Defesa Civil realizam vistorias porta a porta nas áreas de risco para orientar a evacuação preventiva. A administração municipal reforça o alerta para sinais de instabilidade nos terrenos. Moradores devem deixar o imóvel, avisar os vizinhos e ligar para a emergência caso observem alguns dos sinais abaixo:

  • Rachaduras novas em paredes ou muros
  • Postes, árvores ou muros inclinados
  • Estalos vindos de encostas.

Canais de Emergência:

  • Defesa Civil: 199
  • Polícia Municipal: 153
  • Corpo de Bombeiros: 193

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários