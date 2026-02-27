Após fortes chuvas atingirem a Costa Sul, em São Sebastião, diversas localidades enfrentam alagamentos e deslizamentos de terra.

O acumulado pluviométrico nas últimas 24 horas atingiu níveis críticos, com destaque para a Barra do Una, com 174,55 mm, e Juquehy, com 126,38 mm. Boiçucanga e Maresias também registram índices preocupantes, superando 75 mm.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Juquehy