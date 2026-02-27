Após fortes chuvas atingirem a Costa Sul, em São Sebastião, diversas localidades enfrentam alagamentos e deslizamentos de terra.
O acumulado pluviométrico nas últimas 24 horas atingiu níveis críticos, com destaque para a Barra do Una, com 174,55 mm, e Juquehy, com 126,38 mm. Boiçucanga e Maresias também registram índices preocupantes, superando 75 mm.
Juquehy
O bairro de Juquehy é o mais afetado. Além de vias alagadas, foram registrados múltiplos deslizamentos de terra.
Equipes da Secretaria de Serviços Públicos estão mobilizadas na limpeza da lama nas ruas e nas rodovias visando restabelecer a mobilidade e garantir a segurança dos motoristas e pedestres.
Acolhimento
Para dar suporte aos desalojados, a Prefeitura estabeleceu um ponto de acolhimento na Escola Municipal Nair Ribeiro de Almeida. Além do abrigo, estão sendo fornecidos suprimentos essenciais, como água potável e roupas de cama.
Sete moradores do Morro do Esquimó (seis adultos e um adolescente) foram acolhidos durante a noite de quinta-feira (26).
Orientações de Segurança
Agentes da Defesa Civil realizam vistorias porta a porta nas áreas de risco para orientar a evacuação preventiva. A administração municipal reforça o alerta para sinais de instabilidade nos terrenos. Moradores devem deixar o imóvel, avisar os vizinhos e ligar para a emergência caso observem alguns dos sinais abaixo:
- Rachaduras novas em paredes ou muros
- Postes, árvores ou muros inclinados
- Estalos vindos de encostas.
Canais de Emergência:
- Defesa Civil: 199
- Polícia Municipal: 153
- Corpo de Bombeiros: 193