O Litoral Norte tem 10 praias consideradas impróprias para banho neste fim de semana (28/02 - 01/03), segundo o boletim da Cetesb.
São elas:
- Ilhabela: Perequê, Portinho, Barreiros Sul e Pinto
- Caraguatatuba: Prainha
- Ubatuba: Itaguá - Av. Leovegildo, 1724; Enseada e Perequê Mirim
- São Sebastião: Prainha e São Francisco
Uma praia é considerada imprópria quando a densidade de bactérias presentes em amostras da água do mar ultrapassa os limites estabelecidos como aceitáveis por órgãos reguladores. Nessa situação, recomenda-se que os banhistas não entrem na água para evitar doenças como gastroenterite e infecções de pele.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Também é recomendado evitar o mar até 24 horas após chuvas fortes que carregam detritos para a água.
A Cetesb, além de emitir boletins semanais, sinaliza as praias com bandeiras vermelhas.