OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
BALNEABILIDADE

Após chuvas, Litoral Norte tem 10 praias impróprias para banho

Por Da redação | Litoral Norte
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Litoral Norte de SP tem 10 praias impróprias para banho
O Litoral Norte tem 10 praias consideradas impróprias para banho neste fim de semana (28/02 - 01/03), segundo o boletim da Cetesb.

São elas:

  • Ilhabela:  Perequê, Portinho, Barreiros Sul e Pinto
  • Caraguatatuba: Prainha
  • Ubatuba: Itaguá - Av. Leovegildo, 1724; Enseada e Perequê Mirim
  • São Sebastião: Prainha e São Francisco

Uma praia é considerada imprópria quando a densidade de bactérias presentes em amostras da água do mar ultrapassa os limites estabelecidos como aceitáveis por órgãos reguladores. Nessa situação, recomenda-se que os banhistas não entrem na água para evitar doenças como gastroenterite e infecções de pele.

Também é recomendado evitar o mar até 24 horas após chuvas fortes que carregam detritos para a água.

A Cetesb, além de emitir boletins semanais, sinaliza as praias com bandeiras vermelhas.

