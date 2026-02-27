O Litoral Norte tem 10 praias consideradas impróprias para banho neste fim de semana (28/02 - 01/03), segundo o boletim da Cetesb.

São elas:

Ilhabela: Perequê, Portinho, Barreiros Sul e Pinto

Caraguatatuba: Prainha

Ubatuba: Itaguá - Av. Leovegildo, 1724; Enseada e Perequê Mirim

São Sebastião: Prainha e São Francisco

Uma praia é considerada imprópria quando a densidade de bactérias presentes em amostras da água do mar ultrapassa os limites estabelecidos como aceitáveis por órgãos reguladores. Nessa situação, recomenda-se que os banhistas não entrem na água para evitar doenças como gastroenterite e infecções de pele.