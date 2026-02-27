As chuvas fortes continuam castigando as cidades do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte, que estão em alerta máximo para precipitações localizadas e fortes nesta sexta-feira (27).
Até quinta-feira (26), diversos municípios tiveram estragos ocasionados pelas chuvas, com queda de pontes, de árvores e barreiras, que fecharam rodovias, além de áreas alagadas, que impactaram moradias.
Levantamento da Defesa Civil do Estado mostra que Queluz foi atingida pela chuva logo na manhã de quinta-feira (26), provocando queda de muro, deslizamento e danos em ponte.
Pela rua Francisco de Paula, com a Ladeira São João, houve uma queda de muro sobre veículo, que se encontrava estacionado e sem ocupantes. Houve interdição total da via, até a remoção e limpeza.
Devido ao ocorrido, houve interrupção de energia por conta de um poste danificado. Por volta das 13h30, após o trabalho das equipes da concessionária de energia, o serviço foi totalmente restabelecido.
Pela rua Lucrécio Bueno Quintanilha, houve um pequeno deslizamento de terra não causando interdição da via.
Na Estrada Fazenda Figueira Velha, no Sitio Tomé, ocorreu danos na cabeceira de uma ponte, contudo, após realização de vistoria da Defesa Civil, o órgão não viu necessidade de interdição. O local recebeu sinalização e liberação ao tráfego de veículos.
Não houve relato de vítimas, desalojados ou desabrigados em Queluz. A Defesa Civil compareceu ao local, encaminhando equipes do setor de recuperação, juntamente com equipes do IPA (Instituto Pesquisa Ambientais), que realizaram vistorias técnicas.
Aparecida
Por volta das 23h15, em Aparecida, uma chuva atingiu a região, ocasionando enxurrada com fluxo de detritos, proveniente de uma obra de terraplanagem em uma encosta localizada nas proximidades da rua Benedito Luiz dos Santos, bairro São Geraldo.
Como consequência, três residências foram afetadas pelo acúmulo de sedimentos e lama, bem como parte da via pública. A Defesa Civil, em conjunto com a Secretaria de Obras e a empresa responsável, realizou a remoção dos detritos e a limpeza das vias e das residências.
A Defesa Civil realizou vistoria técnica nos locais afetados e registrou perdas materiais, não sendo necessária a remoção dos moradores.
São José dos Campos
Por volta de 5h de quinta-feira (26), uma chuva de alta intensidade ocasionou colapso estrutural de uma ponte, transbordamento de rio e inundação.
Houve o transbordamento do Rio Buquira, que causou inundações no bairro de Freitas. Algumas moradias foram afetadas.
Houve colapso de uma ponte localizada na Estrada Pedro Moacir de Almeida, na divisa com o município de Caçapava.
As equipes das Defesas Civis Municipais das duas cidades realizaram a sinalização e o isolamento da área, e estão efetuando desvios alternativos. Não houve registro de vítimas.
Caçapava
Houve o colapso da estrutura de duas pontes decorrente da chuva, sendo uma entre no limite com São José dos Campos, na Estrada Pedro Moacir de Almeida, e a outra no limite com Taubaté, na Estrada Municipal José Francisco Alvarenga (Tataúba), com a Estrada José Félix Monteiro Visconde de Mossoró.
As equipes de Defesa Civil de Taubaté, Caçapava e São José dos Campos atuaram na sinalização e no isolamento da área, visando garantir a segurança dos usuários. No momento, há caminhos alternativos para o tráfego. Não houve registro de pessoas feridas, desabrigadas ou desalojadas.