As chuvas fortes continuam castigando as cidades do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte, que estão em alerta máximo para precipitações localizadas e fortes nesta sexta-feira (27).

Até quinta-feira (26), diversos municípios tiveram estragos ocasionados pelas chuvas, com queda de pontes, de árvores e barreiras, que fecharam rodovias, além de áreas alagadas, que impactaram moradias.