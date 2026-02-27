A chuva extrema em Ubatuba atingiu nível crítico na noite dessa quinta-feira (26), após um dia de precipitações intensas e persistentes que causaram trombas d’água, transbordamento de rios e deixaram comunidades isoladas, principalmente na região norte da cidade.
De acordo com a Defesa Civil, o volume acumulado superou 201 milímetros em apenas 12 horas nos bairros Ubatumirim e Camburi. A chuva extrema em Ubatuba também provocou alagamentos severos na região central, especialmente no bairro Itaguá, onde ruas ficaram tomadas pela água e a mobilidade foi comprometida.
O município do Litoral Norte já estava sob decreto de situação de emergência desde o início da semana, após temporais anteriores. Agora, com o solo completamente encharcado, o risco de deslizamentos subiu para nível “muito alto”, aumentando a preocupação das autoridades.
No limite com Paraty (RJ), moradores relatam estar ilhados e sem condições de retornar para casa após o expediente de trabalho. A força da água causou estragos em pontos turísticos e históricos, como a Escadaria do Engenho, na Praia Brava da Almada.
Em Paraty, o acumulado chegou a 168 milímetros em 24 horas. Rios transbordaram e invadiram ruas e avenidas do centro histórico, ampliando o cenário de emergência na região.
As autoridades orientam que a população não atravesse áreas alagadas e acione a Defesa Civil pelo telefone 199 ao identificar rachaduras, estalos em estruturas ou qualquer movimentação de terra.
Rodovias
A malha viária que liga Ubatuba ao restante do estado de São Paulo e ao Rio de Janeiro opera em regime de alerta máximo.
A BR-101 (Rio-Santos), entre Ubatuba e Paraty, está totalmente interditada, segundo informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e da concessionária Rio-SP.
O trecho norte da Rio-Santos (SP-055) apresenta quedas de barreira e pontos de alagamento entre Ubatumirim e a divisa com Paraty, impedindo o fluxo seguro de veículos.
Na rodovia Oswaldo Cruz (SP-125), há interdições em trechos críticos. O acúmulo de água próximo à base da Polícia Rodoviária Estadual e o risco iminente de deslizamentos na serra forçaram bloqueios preventivos.
As autoridades recomendam que motoristas evitem deslocamentos desnecessários. O solo saturado e a visibilidade comprometida tornam as estradas extremamente perigosas. A orientação é buscar abrigo seguro e acompanhar as atualizações oficiais até que o volume de chuva diminua.