A chuva extrema em Ubatuba atingiu nível crítico na noite dessa quinta-feira (26), após um dia de precipitações intensas e persistentes que causaram trombas d’água, transbordamento de rios e deixaram comunidades isoladas, principalmente na região norte da cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com a Defesa Civil, o volume acumulado superou 201 milímetros em apenas 12 horas nos bairros Ubatumirim e Camburi. A chuva extrema em Ubatuba também provocou alagamentos severos na região central, especialmente no bairro Itaguá, onde ruas ficaram tomadas pela água e a mobilidade foi comprometida.