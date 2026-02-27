A região do Vale do Paraíba entrou em estado de atenção máxima nesta sexta-feira (27) para alertas de eventos climáticos severos emitidos pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) e pelo Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), que combinam a previsão de temporais imediatos com o risco acumulado de chuvas persistentes, válido até o final do dia.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Inmet
O Inmet mantém dois alertas simultâneos para a região sob a classificação de "Grande Perigo", válidos até às 23h59 de hoje. O primeiro aviso, referente a chuvas intensas, prevê precipitações de até 100 mm por dia, acompanhadas de ventos cortantes que podem atingir 100 km/h. O segundo alerta é sobre o acumulado de chuva e indica que o volume de água pode superar os 60 mm por hora.
Esta condição satura o solo e aumenta o risco de transbordamento de rios e grandes deslizamentos de encostas em áreas vulneráveis.
Cemaden
Complementando a previsão, o Cemanden classificou a região de São José dos Campos como risco moderado para eventos hidrológicos e geológicos.
O órgão destaca a possibilidade real de enxurradas, extravasamento de canais urbanos e alagamentos em áreas com drenagem deficiente. Além disso, devido à alta suscetibilidade do terreno e ao grande volume de água já acumulado. A área fica também sob alerta para a ocorrência de movimentos de massa, causando deslizamentos pontuais em encostas suscetíveis.
Orientações de Segurança
As autoridades recomendam que a população siga as instruções de segurança para minimizar danos.
Em ambientes domésticos, é fundamental desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia caso o nível da água suba, além de proteger documentos e pertences em sacos plásticos.
Nas ruas, os motoristas e pedestres não devem estacionar ou se abrigar próximos a torres de transmissão, placas de propaganda ou debaixo de árvores, devido ao risco de quedas e descargas elétricas.
Quem reside em áreas de encosta deve observar atentamente qualquer sinal de movimentação de terra, rachaduras em paredes ou inclinação de postes, abandonando o imóvel imediatamente se notar alterações.
Em caso de emergência, acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros, pelo 193