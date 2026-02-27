A região do Vale do Paraíba entrou em estado de atenção máxima nesta sexta-feira (27) para alertas de eventos climáticos severos emitidos pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) e pelo Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), que combinam a previsão de temporais imediatos com o risco acumulado de chuvas persistentes, válido até o final do dia.

Inmet

O Inmet mantém dois alertas simultâneos para a região sob a classificação de "Grande Perigo", válidos até às 23h59 de hoje. O primeiro aviso, referente a chuvas intensas, prevê precipitações de até 100 mm por dia, acompanhadas de ventos cortantes que podem atingir 100 km/h. O segundo alerta é sobre o acumulado de chuva e indica que o volume de água pode superar os 60 mm por hora.