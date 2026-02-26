A Defesa Civil emitiu alerta extremo para Ubatuba na noite desta quinta-feira (26) devido ao risco muito alto de deslizamentos de terra, principalmente na região da Costa Norte. O aviso foi encaminhado aos celulares da população com a orientação para que moradores não transitem em áreas de risco e permaneçam em local seguro.

De acordo com o órgão, o município registrou 95 milímetros de chuva nas últimas seis horas. Em apenas três horas, o acumulado ultrapassou 90 milímetros — volume considerado elevado e suficiente para aumentar significativamente o risco de alagamentos, enxurradas e deslizamentos, especialmente em áreas de encosta.

O temporal já provocou diversos pontos de alagamento em diferentes regiões da cidade. Ruas ficaram tomadas pela água, impactando o trânsito e dificultando a circulação de moradores.