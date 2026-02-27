A morte de uma aluna de 11 anos durante o período de aula provocou comoção. A estudante passou mal dentro da escola, chegou a ser socorrida, mas não resistiu.
O caso, ocorrido nesta última terça-feira, foi registrado como morte suspeita e será apurado pela Polícia Civil. A menina tinha diagnóstico prévio de problema cardíaco, segundo a família.
O episódio ocorreu em uma escola municipal no bairro Capivari, em Campos do Jordão. De acordo com o boletim de ocorrência, a criança havia ido normalmente para a aula e completaria 11 anos no dia seguinte. Por volta das 11h, a família foi avisada pela unidade de ensino de que a estudante havia passado mal.
Quando chegou ao local, a mãe encontrou a filha deitada no chão, com as mãos pálidas e o rosto arroxeado. Ainda conforme o registro policial, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) levou cerca de 38 minutos para chegar. A menina foi encaminhada ao pronto-socorro do município.
No hospital, a equipe médica constatou que a estudante já estava sem sinais vitais. A médica plantonista registrou que a paciente estava em parada cardiorrespiratória havia aproximadamente 35 minutos e, por esse motivo, não atestou o óbito de imediato.
A mãe informou à polícia que, há cerca de um ano, a filha havia sido diagnosticada com um problema no coração e realizava exames periódicos para acompanhamento.
Em nota, a Direção da Escola Nicola Padula e a Secretaria Municipal de Educação afirmaram que a aluna passou mal durante a aula de Educação Física. Segundo o comunicado, a equipe escolar prestou os primeiros atendimentos e acionou o Samu e o Corpo de Bombeiros, que deram continuidade ao socorro antes do encaminhamento ao hospital.
A Prefeitura declarou que todas as medidas necessárias foram adotadas e que a escola está colaborando com as investigações. O prefeito Caê decretou luto oficial de três dias, conforme o Decreto nº 9.004/2026.