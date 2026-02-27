A morte de uma aluna de 11 anos durante o período de aula provocou comoção. A estudante passou mal dentro da escola, chegou a ser socorrida, mas não resistiu.

O caso, ocorrido nesta última terça-feira, foi registrado como morte suspeita e será apurado pela Polícia Civil. A menina tinha diagnóstico prévio de problema cardíaco, segundo a família.

