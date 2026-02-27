Uma mulher considerada desaparecida há 24 anos foi localizada viva recentemente, reacendendo questionamentos sobre o caso. A filha dela afirmou que a mãe vivia um casamento em crise e enfrentava problemas com alcoolismo antes do sumiço.
O desaparecimento ocorreu em dezembro de 2001, no estado da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Michele Hundley Smith, que tinha 38 anos na época, saiu de casa dizendo que faria compras de Natal na cidade vizinha de Martinsville, na Virgínia, e não retornou.
O caso foi comunicado pelo marido e mobilizou uma força-tarefa ao longo dos anos. Participaram das investigações o gabinete do xerife do condado de Rockingham, além de agências federais como o FBI Federal Bureau of Investigation), a DEA (Drug Enforcement Administration) e o SBI (North Carolina State Bureau of Investigation).
Michele foi encontrada no último dia 20 de fevereiro, também na Carolina do Norte, após novas informações chegarem aos investigadores. Detalhes sobre as circunstâncias em que ela foi localizada não foram divulgados.
Em entrevista concedida em 2018 ao podcast The Vanished Podcast, a filha, Amanda, relatou que o casamento dos pais era marcado por discussões frequentes, infidelidade de ambas as partes e abuso de álcool. Segundo ela, a mãe chegou a perder o emprego em uma clínica veterinária por beber durante o expediente.
Amanda afirmou que, na época, o pai suspeitava do problema com a bebida, mas só percebeu a gravidade da situação após o desaparecimento. Garrafas vazias teriam sido encontradas em um anexo da residência.
Agora adulta e mãe de duas filhas, Amanda disse que recebeu a notícia de que a mãe está viva com sentimentos mistos. Em entrevista à emissora Fox News, declarou estar “extasiada, furiosa e com o coração partido”. Ela afirmou ainda não saber se será possível reconstruir o vínculo.
O caso, que por décadas foi tratado como desaparecimento sem solução, segue cercado de dúvidas.