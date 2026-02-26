O Fundo Social de Solidariedade de São José dos Campos iniciou uma campanha para arrecadar donativos destinados às vítimas das enchentes em Minas Gerais. As fortes chuvas atingiram cidades da Zona da Mata mineira, que enfrentam danos estruturais e mobilizam uma força-tarefa de órgãos estaduais e municipais.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Nesta quinta-feira (26), o Fundo Social e a Defesa Civil de São José enviaram a primeira remessa de ajuda. Dois caminhões e uma carreta transportam cerca de 12 toneladas de roupas — mais de 28 mil peças —, além de 2 toneladas de alimentos não perecíveis e mais de 2.000 itens de higiene pessoal.
Os donativos serão encaminhados para a cidade de Ubá, que funcionará como ponto de distribuição para outras áreas afetadas.
A partir desta quinta, a população pode contribuir com doações em quatro pontos de coleta espalhados pela cidade, com atendimento das 9h às 16h, em sistema drive-thru.
Os locais disponíveis são: Shopping Jardim Oriente (estacionamento), no Jardim América; Parque da Cidade Roberto Burle Marx, em Santana; Praça Ulysses Guimarães, no Parque Residencial Aquarius; e Supermercado Nagumo Vista Verde (estacionamento), na Cidade Vista Verde.
Estão sendo arrecadados água potável, alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal — como sabonete, shampoo, escova e creme dental, desodorante, absorventes e aparelho de barbear —, além de materiais de limpeza e ração para animais. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone do Fundo Social: (12) 3911-8060.