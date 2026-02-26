O Fundo Social de Solidariedade de São José dos Campos iniciou uma campanha para arrecadar donativos destinados às vítimas das enchentes em Minas Gerais. As fortes chuvas atingiram cidades da Zona da Mata mineira, que enfrentam danos estruturais e mobilizam uma força-tarefa de órgãos estaduais e municipais.

Nesta quinta-feira (26), o Fundo Social e a Defesa Civil de São José enviaram a primeira remessa de ajuda. Dois caminhões e uma carreta transportam cerca de 12 toneladas de roupas — mais de 28 mil peças —, além de 2 toneladas de alimentos não perecíveis e mais de 2.000 itens de higiene pessoal.