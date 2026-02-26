Os jovens de São José dos Campos nascidos em 2008, que completam 18 anos em 2026, têm até o dia 30 de junho para realizar o alistamento militar obrigatório. O prazo começou em 1º de janeiro e vale para todo o país.
No município, a expectativa é que cerca de 12 mil jovens façam o procedimento, que pode ser realizado de forma on-line ou presencial. Para brasileiros naturalizados ou por opção, o prazo é de 30 dias a partir da obtenção da nacionalidade.
Quem se alistar dentro do período participará do processo de seleção no segundo semestre. Os convocados iniciam o serviço militar ainda neste ano. Já os que não forem selecionados recebem dispensa.
Em São José, o serviço obrigatório é cumprido por meio do Tiro de Guerra, responsável pela formação de soldados reservistas no curso de atiradores. A preparação tem duração de nove meses, com início em março e término em novembro.
Deixar de se alistar pode gerar penalidades, como pagamento de multa e impedimentos para obter ou renovar passaporte, assumir cargo público, ingressar em empresas e participar de concursos.
Jovens que perderam o prazo no ano em que completaram 18 anos devem procurar a Junta de Serviço Militar para regularizar a situação. Além dos documentos pessoais e comprovante de residência atualizado, será necessário pagar multa.
A Junta de Serviço Militar de São José dos Campos é mantida pela Prefeitura e presta apoio administrativo ao Exército Brasileiro. Entre os serviços oferecidos estão alistamento, emissão de documentos militares, regularização de pendências e encaminhamentos relacionados a dispensa ou adiamento de incorporação.
O alistamento pode ser feito pela internet, no site oficial do Exército Brasileiro, mediante preenchimento de formulário eletrônico.
Quem preferir o atendimento presencial deve comparecer à Junta de Serviço Militar, na Rua Professor Felício Savastano, 120, na Vila Industrial, região leste da cidade, de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h. É necessário apresentar RG, CPF e comprovante de residência em nome próprio ou dos pais ou responsáveis.
Mais informações podem ser obtidas no site da Prefeitura ou pela Central 156, disponível por telefone, site e aplicativo.