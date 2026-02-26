Os jovens de São José dos Campos nascidos em 2008, que completam 18 anos em 2026, têm até o dia 30 de junho para realizar o alistamento militar obrigatório. O prazo começou em 1º de janeiro e vale para todo o país.

No município, a expectativa é que cerca de 12 mil jovens façam o procedimento, que pode ser realizado de forma on-line ou presencial. Para brasileiros naturalizados ou por opção, o prazo é de 30 dias a partir da obtenção da nacionalidade.