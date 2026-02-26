26 de fevereiro de 2026
SERVIÇO

Prazo para alistamento militar segue até 30 de junho em São José

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
Claudio Vieira/PMSJC
Prazo para alistamento militar segue até 30 de junho em São José
Prazo para alistamento militar segue até 30 de junho em São José

Os jovens de São José dos Campos nascidos em 2008, que completam 18 anos em 2026, têm até o dia 30 de junho para realizar o alistamento militar obrigatório. O prazo começou em 1º de janeiro e vale para todo o país.

No município, a expectativa é que cerca de 12 mil jovens façam o procedimento, que pode ser realizado de forma on-line ou presencial. Para brasileiros naturalizados ou por opção, o prazo é de 30 dias a partir da obtenção da nacionalidade.

Quem se alistar dentro do período participará do processo de seleção no segundo semestre. Os convocados iniciam o serviço militar ainda neste ano. Já os que não forem selecionados recebem dispensa.

Em São José, o serviço obrigatório é cumprido por meio do Tiro de Guerra, responsável pela formação de soldados reservistas no curso de atiradores. A preparação tem duração de nove meses, com início em março e término em novembro.

Deixar de se alistar pode gerar penalidades, como pagamento de multa e impedimentos para obter ou renovar passaporte, assumir cargo público, ingressar em empresas e participar de concursos.

Jovens que perderam o prazo no ano em que completaram 18 anos devem procurar a Junta de Serviço Militar para regularizar a situação. Além dos documentos pessoais e comprovante de residência atualizado, será necessário pagar multa.

A Junta de Serviço Militar de São José dos Campos é mantida pela Prefeitura e presta apoio administrativo ao Exército Brasileiro. Entre os serviços oferecidos estão alistamento, emissão de documentos militares, regularização de pendências e encaminhamentos relacionados a dispensa ou adiamento de incorporação.

O alistamento pode ser feito pela internet, no site oficial do Exército Brasileiro, mediante preenchimento de formulário eletrônico.

Quem preferir o atendimento presencial deve comparecer à Junta de Serviço Militar, na Rua Professor Felício Savastano, 120, na Vila Industrial, região leste da cidade, de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h. É necessário apresentar RG, CPF e comprovante de residência em nome próprio ou dos pais ou responsáveis.

Mais informações podem ser obtidas no site da Prefeitura ou pela Central 156, disponível por telefone, site e aplicativo.