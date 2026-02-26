A rotina da UTI Neonatal do Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florence, em São José dos Campos, ganhou um momento especial nesta quinta-feira (26). A equipe multiprofissional promoveu a comemoração do “mesversário” de três bebês internados na unidade, transformando o ambiente hospitalar em um espaço de acolhimento e esperança para as famílias.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A ação é realizada mensalmente no hospital municipal, administrado pela Prefeitura, e marca cada mês de vida dos recém-nascidos que seguem em tratamento intensivo. Com fantasias e pequenas celebrações simbólicas, os profissionais buscam levar leveza a um período marcado por desafios e incertezas.
Emanuel e João Rafael completaram três meses de vida vestidos de “Poderoso Chefinho”. Já Ailla Gabriela foi caracterizada como “Mulher Maravilha”. As fantasias foram cedidas pela colaboradora Renata Rodrigues.
Ailla nasceu com 25 semanas de gestação e pesando 708 gramas. João Rafael veio ao mundo com 26 semanas e 980 gramas; atualmente, já atingiu 3 quilos. Emanuel nasceu com 37 semanas e 1 dia e, desde o parto, passou por quatro cirurgias e enfrentou duas intercorrências médicas.
Mãe de Emanuel, Taís Graziele Toledo destacou o apoio recebido durante a internação do filho. Segundo ela, o cuidado da equipe faz diferença no enfrentamento da rotina hospitalar.
Jéssica Dinato, mãe de João Rafael, também ressaltou a dedicação dos profissionais. Para ela, a assistência prestada na unidade transmite segurança em um momento delicado.
Entre fotos, fantasias e emoção, a comemoração simboliza mais do que uma simples data. Para as famílias e para a equipe de saúde, cada mês completado representa um avanço no tratamento e um passo a mais na recuperação dos bebês.