A rotina da UTI Neonatal do Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florence, em São José dos Campos, ganhou um momento especial nesta quinta-feira (26). A equipe multiprofissional promoveu a comemoração do “mesversário” de três bebês internados na unidade, transformando o ambiente hospitalar em um espaço de acolhimento e esperança para as famílias.

A ação é realizada mensalmente no hospital municipal, administrado pela Prefeitura, e marca cada mês de vida dos recém-nascidos que seguem em tratamento intensivo. Com fantasias e pequenas celebrações simbólicas, os profissionais buscam levar leveza a um período marcado por desafios e incertezas.