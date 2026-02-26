26 de fevereiro de 2026
São Sebastião em estado de atenção após chuva superar 100 mm

Por Leandro Vaz | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Chuvas e arma em São Sebastião
Chuvas e arma em São Sebastião

A Prefeitura de São Sebastião informou que o município está em estado de atenção nesta quinta-feira (26), em razão das fortes chuvas que atingem a cidade. Segundo boletim do Cemanden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), há risco alto para movimentos de terra na região.

Os acumulados já superaram as previsões iniciais, que indicavam cerca de 50 milímetros ao longo do dia. De acordo com a Defesa Civil, o volume ultrapassou 100 mm em diversos pontos do município.

Em 24 horas, o bairro Barra do Una registrou 149,58 mm de chuva, enquanto Juquehy acumulou 114,78 mm — até o momento, as áreas mais afetadas. Também foram registrados altos índices pluviométricos em Boiçucanga e Maresias.

Há ocorrências de alagamentos, grande volume de água com barro descendo pelas vias e registros de escorregamentos de terra em pontos da Costa Sul.

Diante do cenário, a Prefeitura abriu, na noite desta quinta-feira, a Escola Municipal Nair Ribeiro de Almeida, em Juquehy, como Ponto Seguro para acolher moradores que estejam com casas ou ruas alagadas, ou em situação de risco.

Todas as equipes que integram o Plano Municipal de Contingência estão mobilizadas e atuando no atendimento às ocorrências e no suporte à população. A previsão é de que as chuvas persistam até sábado (28).

