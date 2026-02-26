A Prefeitura de São Sebastião informou que o município está em estado de atenção nesta quinta-feira (26), em razão das fortes chuvas que atingem a cidade. Segundo boletim do Cemanden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), há risco alto para movimentos de terra na região.

Os acumulados já superaram as previsões iniciais, que indicavam cerca de 50 milímetros ao longo do dia. De acordo com a Defesa Civil, o volume ultrapassou 100 mm em diversos pontos do município.

Em 24 horas, o bairro Barra do Una registrou 149,58 mm de chuva, enquanto Juquehy acumulou 114,78 mm — até o momento, as áreas mais afetadas. Também foram registrados altos índices pluviométricos em Boiçucanga e Maresias.