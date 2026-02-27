A Polícia Civil concluiu que o assassinato do empresário Ricardo Luiz Nolasco Lopes, de 56 anos, foi planejado pela própria filha, Giovana Erbolato Lopes, de 25, com a ajuda do namorado dela, Ernandes dos Santos Lopes, de 27. O crime, ocorrido em janeiro de 2020, teria sido motivado pela reprovação do relacionamento por parte da vítima.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso aconteceu na Estrada Benedito Nardes, no distrito de Sousas, em Campinas. Na ocasião, Ricardo estava no carro com a filha quando o veículo foi interceptado. A versão inicial apontava para um latrocínio, com a informação de que um suposto assaltante teria levado R$ 300 e efetuado vários disparos, atingindo apenas o empresário.
As circunstâncias, porém, levantaram suspeitas. O número elevado de tiros e a constatação do uso de mais de uma arma chamaram a atenção dos investigadores da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), vinculada à Deic, que decidiram revisar o inquérito. A partir da reanálise, a polícia descartou a hipótese de roubo seguido de morte e passou a tratar o caso como homicídio qualificado por motivação passional.
Durante as apurações, Ernandes chegou a prestar depoimento, mas depois deixou de atender às intimações. Com a reabertura do caso, ele compareceu espontaneamente à delegacia. Segundo os investigadores, apresentou contradições e revelou detalhes sobre a quantidade de disparos e os calibres utilizados — informações consideradas restritas a quem esteve na cena do crime.
Em depoimento, o suspeito afirmou que Giovana teria atraído o pai ao local sob o pretexto de visitar uma casa que estaria sendo construída pelo casal. Para a polícia, o assassinato foi premeditado.
Com a conclusão do inquérito, os dois foram indiciados por homicídio qualificado. A Justiça converteu a prisão temporária em preventiva. As defesas não se manifestaram até o momento.