A Polícia Civil concluiu que o assassinato do empresário Ricardo Luiz Nolasco Lopes, de 56 anos, foi planejado pela própria filha, Giovana Erbolato Lopes, de 25, com a ajuda do namorado dela, Ernandes dos Santos Lopes, de 27. O crime, ocorrido em janeiro de 2020, teria sido motivado pela reprovação do relacionamento por parte da vítima.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu na Estrada Benedito Nardes, no distrito de Sousas, em Campinas. Na ocasião, Ricardo estava no carro com a filha quando o veículo foi interceptado. A versão inicial apontava para um latrocínio, com a informação de que um suposto assaltante teria levado R$ 300 e efetuado vários disparos, atingindo apenas o empresário.