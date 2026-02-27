Júlia Gabriela Bravin Trovão, de 29 anos, morreu após ser baleada no rosto pelo ex-marido. Ela chegou a ser socorrida e internada, mas não resistiu aos ferimentos. O atual companheiro dela, Diego Felipe Corrêa da Silva, de 34 anos, também foi atingido e morreu ainda no local do ataque.

O crime ocorreu quando o casal estava dentro de um carro, acompanhado de duas crianças — o filho de 8 anos de Júlia com o ex-marido e a filha de 7 anos de Diego. Segundo a investigação, o suspeito se aproximou do veículo e efetuou os disparos. Após atirar contra os dois adultos, ele fugiu levando o menino.