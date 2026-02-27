Um policial penal e a esposa foram encontrados mortos dentro de casa no fim da tarde de quarta-feira (25). Ambos apresentavam perfurações provocadas por disparos de arma de fogo. A circunstância das mortes ainda é apurada pelas autoridades.
O caso foi registrado em Goiânia. A Polícia Militar foi acionada inicialmente para atender a uma ocorrência tratada como feminicídio seguido de suicídio.
No entanto, ao chegarem ao imóvel e analisarem a posição dos corpos e da arma encontrada no local, os policiais passaram a considerar a hipótese de que o agente penitenciário possa ter sido atingido primeiro, e que a mulher tenha tirado a própria vida em seguida.
A dinâmica do ocorrido será esclarecida após a conclusão dos laudos periciais. O caso segue sob investigação.