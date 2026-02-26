A linha 25 do transporte público municipal terá o itinerário ampliado a partir de domingo (1º de março) e passará a atender o Residencial Mirante, localizado na Avenida Hilário José Signorini. A mudança inclui o novo empreendimento habitacional no trajeto da linha, que liga os bairros Chácara Silvestre e Três Marias.
O residencial é formado por cinco condomínios, sendo que dois já foram liberados nesta primeira etapa para ocupação. Com a chegada gradual dos moradores, a linha 25 do TAU (Transporte Acessível Urbano de Taubaté) passa a incorporar o novo trecho ao percurso regular.
Nos dias úteis, haverá nove partidas a partir do terminal, nos seguintes horários: 5h55, 6h10, 6h45, 7h25, 10h30, 12h35, 17h20, 18h20 e 23h05.
Aos sábados, estão previstas oito saídas: 6h05, 6h35, 7h05, 9h20, 13h, 14h15, 18h35 e 22h20. Já aos domingos, a linha contará com sete horários: 5h50, 6h35, 7h20, 11h05, 13h20, 18h35 e 22h20.
De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana, a operação será acompanhada nos primeiros dias para avaliar a demanda de passageiros e verificar a necessidade de ajustes na oferta de viagens.
A ampliação faz parte do planejamento de adequação da rede de transporte às mudanças urbanas do município, especialmente em áreas que registram crescimento habitacional. Informações detalhadas sobre horários e itinerário completo podem ser consultadas no site oficial do sistema.