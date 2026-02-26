A linha 25 do transporte público municipal terá o itinerário ampliado a partir de domingo (1º de março) e passará a atender o Residencial Mirante, localizado na Avenida Hilário José Signorini. A mudança inclui o novo empreendimento habitacional no trajeto da linha, que liga os bairros Chácara Silvestre e Três Marias.

O residencial é formado por cinco condomínios, sendo que dois já foram liberados nesta primeira etapa para ocupação. Com a chegada gradual dos moradores, a linha 25 do TAU (Transporte Acessível Urbano de Taubaté) passa a incorporar o novo trecho ao percurso regular.