Contrato

A estatal Urbam (Urbanizadora Municipal), que é controlada pela Prefeitura de São José dos Campos, assinou nessa quarta-feira (25) o contrato para concessão do tratamento de chorume gerado na ETRS (Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos).

Chorume

O chorume é o líquido escuro resultante da decomposição de resíduos. Com a concessão, o fluído deixará de percorrer quase 250 km (ida e volta) até o local de destinação, para ser tratado dentro do próprio aterro sanitário.