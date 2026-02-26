Contrato
A estatal Urbam (Urbanizadora Municipal), que é controlada pela Prefeitura de São José dos Campos, assinou nessa quarta-feira (25) o contrato para concessão do tratamento de chorume gerado na ETRS (Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos).
Chorume
O chorume é o líquido escuro resultante da decomposição de resíduos. Com a concessão, o fluído deixará de percorrer quase 250 km (ida e volta) até o local de destinação, para ser tratado dentro do próprio aterro sanitário.
Subprodutos
"Com o novo método, o chorume vai gerar diferentes subprodutos, como biofertilizantes e água de reuso, que será usada para irrigação de áreas verdes públicas, lavagens de vias e manutenções na ETRS. Além disso, o tratamento in loco elimina a necessidade de transporte, neutralizando as emissões de CO2", afirmou a Prefeitura.
Concessão
O contrato com a empresa OuroNitro prevê instalação, operação e manutenção de uma unidade para tratamento de chorume. A concessão será por 20 anos e a previsão é de implantar todo o sistema até o fim desse ano.
Economia
"A concessão vai possibilitar uma economia de até 40% com as despesas de coleta, transporte e destinação de chorume, além da economia com a aquisição de água para irrigação de áreas verdes públicas, lavagens de vias e a manutenção do aterro sanitário", afirmou a Prefeitura.
Sustentabilidade
"O tratamento do chorume é mais uma inovação sustentável. Há mais de um ano, o biogás gerado no aterro sanitário é transformado em energia elétrica para abastecer o equivalente a 30% dos prédios públicos", finalizou a Prefeitura.