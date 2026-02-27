A Justiça determinou a liberação de Pedro Lucas de Souza Holanda, de 20 anos, que havia se apresentado à polícia após matar o padrasto, Gilson Pereira da Silva, de 48 anos. A decisão foi tomada durante audiência de custódia realizada na quinta-feira (19). O caso gerou repercussão na cidade.
O crime ocorreu na noite de quarta-feira (18), em Crateús, no interior do Ceará. Segundo depoimento prestado às autoridades, o jovem afirmou que agiu após sucessivos episódios de violência doméstica contra a mãe.
A defesa, representada pelo advogado Áthila Bezerra, sustentou que o rapaz teria atuado em legítima defesa de terceiro, argumento previsto na legislação penal quando alguém age para proteger outra pessoa de agressão injusta. Conforme relatado, havia histórico de ameaças e agressões atribuídas à vítima.
Ao fundamentar a decisão, o magistrado considerou que o investigado não possui antecedentes criminais, procurou espontaneamente a delegacia e colaborou com as autoridades. Para o juiz, esses fatores afastam, neste momento, a necessidade de prisão preventiva.
Em depoimento, Pedro Lucas declarou que aguardou o padrasto do lado de fora da residência onde ele costumava ficar, na localidade de Boa Vista. Quando o homem saiu, houve o ataque. Gilson foi atingido e morreu dentro do imóvel.
Após o ocorrido, o jovem comunicou o fato à mãe e se apresentou na Delegacia Regional. Policiais militares acionaram a equipe responsável pela ocorrência, que localizou o corpo e apreendeu a faca usada no crime. O caso segue sob investigação.