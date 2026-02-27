A Justiça determinou a liberação de Pedro Lucas de Souza Holanda, de 20 anos, que havia se apresentado à polícia após matar o padrasto, Gilson Pereira da Silva, de 48 anos. A decisão foi tomada durante audiência de custódia realizada na quinta-feira (19). O caso gerou repercussão na cidade.

O crime ocorreu na noite de quarta-feira (18), em Crateús, no interior do Ceará. Segundo depoimento prestado às autoridades, o jovem afirmou que agiu após sucessivos episódios de violência doméstica contra a mãe.