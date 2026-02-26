Depois das fortes chuvas registradas nesta semana, a Prefeitura de São José dos Campos voltou a levar caminhões de pedras para reforçar as crateras abertas na rua Felisbina de Souza Machado, no Jardim Imperial, na zona sul da cidade.

Segundo moradores, além da reposição de pedras, foram feitos “remendos” na parte do solo que voltou a ceder. Ainda assim, a preocupação continua. “A água não tem por onde passar por causa da obstrução da galeria de águas pluviais. A gente vê muita água correndo por baixo”, relatou um morador.