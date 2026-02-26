Depois das fortes chuvas registradas nesta semana, a Prefeitura de São José dos Campos voltou a levar caminhões de pedras para reforçar as crateras abertas na rua Felisbina de Souza Machado, no Jardim Imperial, na zona sul da cidade.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo moradores, além da reposição de pedras, foram feitos “remendos” na parte do solo que voltou a ceder. Ainda assim, a preocupação continua. “A água não tem por onde passar por causa da obstrução da galeria de águas pluviais. A gente vê muita água correndo por baixo”, relatou um morador.
Na madrugada desta quinta-feira (26), moradores de um edifício em frente à cratera voltaram a ouvir barulhos que associam a novos desmoronamentos. Vídeos enviados à imprensa mostram fissuras nas calçadas e pontos de afundamento próximos ao prédio.
O local já havia sido preenchido anteriormente com mais de mil metros cúbicos de pedras, e os moradores dos prédios de frente retornaram aos apartamentos no último dia 15, após liberação da Defesa Civil. No entanto, nem todos puderam voltar.
“Minha casa, que é na esquina, continua interditada. A prefeitura disse que só vai arrumar depois da reforma das crateras. Estamos sem previsão de volta”, afirmou a moradora, que atualmente está abrigada em outro imóvel.
Semanas atrás, outra cratera se abriu na mesma rua e chegou a engolir um caminhão, aumentando ainda mais o temor de quem vive na região.
O que diz a Prefeitura.
Em entrevista concedida à CBN Vale, o secretário de Gestão e Obras de São José, José Turano, explicou que o rebaixamento das pedras e os barulhos são consequência esperada após chuvas intensas, como a de ontem, que chegou a 60 milímetros em uma hora na zona sul.
Segundo ele, o volume de água desloca o material utilizado para preencher a erosão, provocando acomodação do solo e fissuras superficiais. Equipes seguem trabalhando na reposição das pedras e no monitoramento da área.
A solução definitiva, de acordo com a Prefeitura, prevê a construção de um túnel subterrâneo para instalação de nova tubulação, com prazo estimado entre 10 e 12 meses, podendo ser antecipado.