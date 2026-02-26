27 de fevereiro de 2026
TRAGÉDIA

Menino de 12 anos morre após quebra de vaso sanitário

Por Da Redação | Vale do Sinos (RS)
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Samuel dos Anjos Moreira
Samuel dos Anjos Moreira

Um menino de 12 anos morreu após sofrer um grave acidente doméstico enquanto tomava banho. A vítima, identificada como Samuel dos Anjos Moreira, teve um corte profundo na perna depois que a estrutura em que se apoiava quebrou. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

O caso ocorreu na região do Vale do Sinos, no Rio Grande do Sul. Segundo informações apuradas, o garoto subiu no vaso sanitário para desligar o chuveiro quando o objeto cedeu. Com a queda, ele sofreu um ferimento que atingiu uma artéria, provocando intensa perda de sangue.

Equipes de socorro foram acionadas e prestaram atendimento, mas o menino morreu em decorrência da gravidade da lesão.

Em razão da morte, a Prefeitura de Estância Velha decretou luto oficial de três dias e manifestou solidariedade aos familiares.

