Um menino de 12 anos morreu após sofrer um grave acidente doméstico enquanto tomava banho. A vítima, identificada como Samuel dos Anjos Moreira, teve um corte profundo na perna depois que a estrutura em que se apoiava quebrou. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

O caso ocorreu na região do Vale do Sinos, no Rio Grande do Sul. Segundo informações apuradas, o garoto subiu no vaso sanitário para desligar o chuveiro quando o objeto cedeu. Com a queda, ele sofreu um ferimento que atingiu uma artéria, provocando intensa perda de sangue.