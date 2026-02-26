O idoso Ary Alipio Klein, de 83 anos, morreu após ser violentamente agredido durante um assalto. De acordo com a polícia, ele tinha apenas R$ 4 na carteira. O suspeito, de 30 anos, foi preso em flagrante e responderá por latrocínio, crime de roubo seguido de morte.

O caso foi registrado em Toledo, no oeste do Paraná, na tarde de segunda-feira (23). Equipes da Guarda Municipal foram acionadas para atender uma ocorrência de agressão e encontraram a vítima caída no chão, com diversos ferimentos.