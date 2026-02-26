O idoso Ary Alipio Klein, de 83 anos, morreu após ser violentamente agredido durante um assalto. De acordo com a polícia, ele tinha apenas R$ 4 na carteira. O suspeito, de 30 anos, foi preso em flagrante e responderá por latrocínio, crime de roubo seguido de morte.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso foi registrado em Toledo, no oeste do Paraná, na tarde de segunda-feira (23). Equipes da Guarda Municipal foram acionadas para atender uma ocorrência de agressão e encontraram a vítima caída no chão, com diversos ferimentos.
Uma testemunha informou que o agressor atacou o idoso com socos, chutes e pedaços de madeira antes de fugir. Durante as buscas, o homem foi localizado e detido. Com ele, os agentes encontraram pertences da vítima, incluindo moedas e uma nota de R$ 2. Na carteira do idoso havia, ao todo, apenas R$ 4.
Ary foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado a um hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos. O suspeito permanece preso na cadeia pública do município.