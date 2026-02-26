A vendedora Cibelle Monteiro Alves, de 22 anos, assassinada a facadas pelo ex-companheiro na quarta-feira (25), havia encerrado o relacionamento há cerca de dez meses e já possuía medida protetiva contra ele. Segundo a Polícia Civil, o crime foi premeditado. A jovem tinha registrado três boletins de ocorrência por violência doméstica.
O caso ocorreu em um shopping de São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo. Cibelle trabalhava como vendedora na joalheria Vivara, localizada no Golden Square Shopping.
O relacionamento entre a vítima e Cássio Henrique da Silva Zampieri, de 25 anos, durou seis anos, entre idas e vindas, e terminou em abril do ano passado. Desde então, conforme apurado pela polícia, ele descumpria com frequência a decisão judicial, procurando a ex-companheira pessoalmente e por meio das redes sociais. Os registros feitos por Cibelle eram investigados pela DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) do município.
De acordo com a investigação, a jovem foi atingida com golpes de faca no pescoço e morreu ainda no local. Um policial civil que estava no centro de compras percebeu a entrada do suspeito na loja e, a princípio, suspeitou de assalto. Ao pedir apoio e acessar o estabelecimento, encontrou a vítima caída atrás do balcão, o que indicou tratar-se de um caso de feminicídio. O inquérito segue em andamento para esclarecer todos os detalhes do crime.