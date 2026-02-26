A vendedora Cibelle Monteiro Alves, de 22 anos, assassinada a facadas pelo ex-companheiro na quarta-feira (25), havia encerrado o relacionamento há cerca de dez meses e já possuía medida protetiva contra ele. Segundo a Polícia Civil, o crime foi premeditado. A jovem tinha registrado três boletins de ocorrência por violência doméstica.

O caso ocorreu em um shopping de São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo. Cibelle trabalhava como vendedora na joalheria Vivara, localizada no Golden Square Shopping.