O corpo do policial penal Reinaldo Neiva Ferreira, de 36 anos, foi localizado nesta quarta-feira (25). Ele estava desaparecido desde segunda-feira (23), quando foi soterrado enquanto tentava ajudar vizinhos durante o temporal. O agente participava do resgate de moradores, entre eles idosos, no momento do acidente.

O caso ocorreu em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, cidade que enfrenta os impactos das fortes chuvas dos últimos dias. Com a confirmação da morte, o município contabiliza 34 óbitos relacionados aos temporais, além de 25 pessoas que ainda seguem desaparecidas.