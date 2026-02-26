26 de fevereiro de 2026
TRAGÉDIA

Policial Penal salva vizinhos, mas morre soterrado

Por Da Redação | Juiz de Fora (MG)
Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
O policial penal Reinaldo Neiva Ferreira, de 36 anos
O corpo do policial penal Reinaldo Neiva Ferreira, de 36 anos, foi localizado nesta quarta-feira (25). Ele estava desaparecido desde segunda-feira (23), quando foi soterrado enquanto tentava ajudar vizinhos durante o temporal. O agente participava do resgate de moradores, entre eles idosos, no momento do acidente.

O caso ocorreu em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, cidade que enfrenta os impactos das fortes chuvas dos últimos dias. Com a confirmação da morte, o município contabiliza 34 óbitos relacionados aos temporais, além de 25 pessoas que ainda seguem desaparecidas.

Reinaldo atuava na Penitenciária Ariosvaldo Campos Pires desde 2017. Colegas de trabalho e moradores destacaram que ele tentava retirar vizinhos de áreas de risco quando houve o deslizamento de terra.

O velório está sendo realizado nesta quarta-feira no Cemitério Parque da Saudade, com sepultamento previsto para as 17h. Em nota, a Secretaria de Justiça e Segurança Pública e a Polícia Penal manifestaram pesar pela morte do servidor e prestaram solidariedade aos familiares e amigos.

