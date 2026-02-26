26 de fevereiro de 2026
LEGISLATIVO

SJC: com pauta travada, Câmara encerra sessão sem votar projetos

Por Sessão Extra | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Flavio Pereira/CMSJC
Sessão foi encerrada após adiamento da votação de um projeto do prefeito que tramita em regime de urgência e travou a pauta
Pauta travada
O adiamento da votação de um projeto do prefeito Anderson Farias (PSD) travou a votação dos demais processos da pauta da Câmara de São José dos Campos nessa quinta-feira (26), o que levou ao encerramento da sessão ordinária.

Terra
O projeto em questão trata da autorização para movimentação de terra acima de 100m³, ou seja, modificação do perfil do terreno que resulte em alteração topográfica. A proposta traz regras específicas para volume superior a 250m³, que demandará uma autorização, e expedição de um termo de dispensa entre 100 e 250m³. Prevê multa entre R$ 1.200 e R$ 10 mil no caso de infrações à lei, além de apreensão de equipamentos. Segundo a Prefeitura, a medida tem o objetivo de coibir práticas irregulares, como loteamentos clandestinos, que geram impactos ambientais e urbanísticos, e não se aplica a parcelamentos e projetos aprovados.

Urgência
O projeto foi protocolado no dia 25 de novembro do ano passado em regime de urgência. De acordo com a Lei Orgânica do Município, a tramitação em rito urgente tem prazo de 45 dias, sendo que a contagem é interrompida no recesso de fim de ano. Decorrido esse prazo, o projeto é obrigatoriamente incluído na pauta de votação com prioridade, condicionando a deliberação de outros assuntos. Se não for votado, tranca a votação de todos os demais, como ocorreu na sessão desta quinta, após o pedido de adiamento feito pelo vereador Zé Luís (PSD), que é o líder do governo na Câmara.

