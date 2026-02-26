Pauta travada

O adiamento da votação de um projeto do prefeito Anderson Farias (PSD) travou a votação dos demais processos da pauta da Câmara de São José dos Campos nessa quinta-feira (26), o que levou ao encerramento da sessão ordinária.

Terra

O projeto em questão trata da autorização para movimentação de terra acima de 100m³, ou seja, modificação do perfil do terreno que resulte em alteração topográfica. A proposta traz regras específicas para volume superior a 250m³, que demandará uma autorização, e expedição de um termo de dispensa entre 100 e 250m³. Prevê multa entre R$ 1.200 e R$ 10 mil no caso de infrações à lei, além de apreensão de equipamentos. Segundo a Prefeitura, a medida tem o objetivo de coibir práticas irregulares, como loteamentos clandestinos, que geram impactos ambientais e urbanísticos, e não se aplica a parcelamentos e projetos aprovados.