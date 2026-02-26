Marcos de Rezende morreu em Jacareí precocemente, aos 54 anos, nesta última terça-feira (24). Inclusive, perdeu a vida quatro dias antes do aniversário. E o sepultamento aconteceu no início da tarde desta quinta (26), no Cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O fato de ser ainda jovem, deixou todos abalados e pegou muita gente de surpresa. Nas redes sociais, o sentimento era de comoção pelo acontecimento.
Eliana Munhoz destacou as boas lembranças de Marquinho, como era também chamado. "Meu Deus não posso acreditar Marquinho que você partiu tão jovem um dia criança brincava com meu irmão criança tbm um nós encontraremos descansa em paz", disse.
Reginaldo Bernardes também lamentou muito. "Meus sentimentos a todos familiares que Deus conforte os vossos corações. Partiu muito novo, muito triste", afirmou.