LUTO

Adeus, Marcos, 54 anos; ele partiu precocemente no Vale

Por Da Redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Marcos de Rezende
Marcos de Rezende

Marcos de Rezende morreu em Jacareí precocemente, aos 54 anos, nesta última terça-feira (24). Inclusive, perdeu a vida quatro dias antes do aniversário. E o sepultamento aconteceu no início da tarde desta quinta (26), no Cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio.

O fato de ser ainda jovem, deixou todos abalados e pegou muita gente de surpresa. Nas redes sociais, o sentimento era de comoção pelo acontecimento.

Eliana Munhoz destacou as boas lembranças de Marquinho, como era também chamado. "Meu Deus não posso acreditar Marquinho que você partiu tão jovem um dia criança brincava com meu irmão criança tbm um nós encontraremos descansa em paz", disse.

Reginaldo Bernardes também lamentou muito. "Meus sentimentos a todos familiares que Deus conforte os vossos corações. Partiu muito novo, muito triste", afirmou.

