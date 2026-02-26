Marcos de Rezende morreu em Jacareí precocemente, aos 54 anos, nesta última terça-feira (24). Inclusive, perdeu a vida quatro dias antes do aniversário. E o sepultamento aconteceu no início da tarde desta quinta (26), no Cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O fato de ser ainda jovem, deixou todos abalados e pegou muita gente de surpresa. Nas redes sociais, o sentimento era de comoção pelo acontecimento.