Francisco Marcondes Corrêa morreu aos 85 anos, em Jacareí, no último sábado (21). Ele foi sepultado no início da tarde de domingo (22), no Cemitério Jardim da Paz do Parque Santo Antônio.

Nesses últimos dias, a família convive com o luto, mas também ficam as boas lembranças de uma pessoa amável e de bem com a vida. Nas redes sociais, foram diversas as lamentações.