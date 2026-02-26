26 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
FAMOSOS

Força, Marquito; humorista está em coma na UTI após acidente

Por Da Redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Redes sociais
Força, Marquito; humorista está em coma na UTI após acidente
Força, Marquito; humorista está em coma na UTI após acidente

O humorista Marquito, de 65 anos, integrante do elenco do programa televisivo de auditório exibido pelo SBT, sofreu um acidente de moto na manhã de quarta-feira (25) após apresentar um mal súbito enquanto pilotava. Ele perdeu o controle do veículo e caiu desacordado na via.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso ocorreu na região da Vila Gustavo, na zona Norte da capital paulista. Durante a queda, o artista acabou atingindo outra motocicleta, conduzida por um enfermeiro. Mesmo envolvido na colisão, o profissional prestou os primeiros atendimentos e iniciou manobras de reanimação ainda no local, além de acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Marquito foi socorrido e levado para um hospital particular da região. Segundo informações divulgadas pelo portal LeoDias, ele deu entrada consciente, porém desorientado. O humorista segue internado e foi colocado em coma induzido como medida preventiva.

A informação foi confirmada pela emissora SBT ao portal. Marquito integra o elenco do Programa do Ratinho há vários anos e é um dos nomes conhecidos do humorístico.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários