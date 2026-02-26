O humorista Marquito, de 65 anos, integrante do elenco do programa televisivo de auditório exibido pelo SBT, sofreu um acidente de moto na manhã de quarta-feira (25) após apresentar um mal súbito enquanto pilotava. Ele perdeu o controle do veículo e caiu desacordado na via.

O caso ocorreu na região da Vila Gustavo, na zona Norte da capital paulista. Durante a queda, o artista acabou atingindo outra motocicleta, conduzida por um enfermeiro. Mesmo envolvido na colisão, o profissional prestou os primeiros atendimentos e iniciou manobras de reanimação ainda no local, além de acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).