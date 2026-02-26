Uma jovem de 22 anos foi morta a facadas pelo ex-namorado na noite de quarta-feira (25), dentro da loja onde trabalhava. O crime ocorreu após o suspeito, de 25 anos, invadir o estabelecimento e atacar a vítima por não aceitar o fim do relacionamento. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O caso foi registrado na joalheria da marca Vivara, no shopping Golden Square Shopping, em São Bernardo do Campo, na Região Metropolitana de São Paulo. A vítima foi identificada como Cibelle Monteiro Alves. Segundo a polícia, ela foi atingida no pescoço durante o ataque.