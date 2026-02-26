Uma jovem de 22 anos foi morta a facadas pelo ex-namorado na noite de quarta-feira (25), dentro da loja onde trabalhava. O crime ocorreu após o suspeito, de 25 anos, invadir o estabelecimento e atacar a vítima por não aceitar o fim do relacionamento. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
O caso foi registrado na joalheria da marca Vivara, no shopping Golden Square Shopping, em São Bernardo do Campo, na Região Metropolitana de São Paulo. A vítima foi identificada como Cibelle Monteiro Alves. Segundo a polícia, ela foi atingida no pescoço durante o ataque.
Inicialmente houve informação de disparo de arma de fogo, mas a investigação confirmou que a morte foi causada por golpes de faca. O agressor portava ainda uma réplica de arma, apreendida pela polícia.
De acordo com a Polícia Militar do Estado de São Paulo, a jovem chegou a ser feita refém. Quando as equipes entraram na loja, o homem desferiu os golpes contra ela. Ele foi baleado pelos policiais, socorrido e permanece internado sob escolta, em estado estável. Após receber alta, deverá ser encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) da região.
A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo informou que a vítima já havia registrado ocorrências contra o ex-companheiro. A Justiça chegou a conceder medida protetiva de urgência, que estava em vigor no momento do crime.
Em nota, a administração do shopping lamentou o ocorrido e declarou solidariedade à família. O centro de compras afirmou ainda que está prestando apoio aos familiares e colaborando com as autoridades nas investigações.
Frequentadores relataram momentos de desespero durante a ação. Clientes deixaram a loja às pressas e funcionários de outros estabelecimentos se abrigaram em áreas internas do shopping ao perceberem a movimentação policial. caso é investigado como feminicídio.
Com informações do DiarioSP