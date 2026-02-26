FRANCO FRANCHINI
Idade: 97 anos
Data de falecimento: 26/02/2026
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: Crematório Parque das Flores – SJC/SP
Data e horário: 27/02/2026 às 21h
HELENA ALVES BRISOLA
Idade: 81 anos
Data de falecimento: 26/02/2026
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: Cemitério Parque das Flores – São José dos Campos/SP
Data e horário: 27/02/2026 às 16h30
FRANCISCA THERESA DE OLIVEIRA ROCHA E SILVA
Idade: 87 anos
Data de falecimento: 26/02/2026
Velório: Cidade de Piracicaba/SP
Sepultamento: Cemitério Parque da Ressurreição – Piracicaba/SP
Data e horário: 27/02/2026 às 15h
MAGDA SILVA NAKAHARA
Idade: 81 anos
Data de falecimento: 26/02/2026
Velório: Urbam – Sala 5
Sepultamento: Cemitério Horto São Dimas – São José dos Campos/SP
Data e horário: 27/02/2026 às 10h
JOAQUIM XAVIER FERREIRA
Idade: 87 anos
Data de falecimento: 26/02/2026
Velório: Urbam – Sala 4
Sepultamento: Cemitério Municipal Maria Peregrina (Santana) – São José dos Campos/SP
Data e horário: 27/02/2026 às 9h30
MARIA DAS DORES CALIXTO
Idade: 80 anos
Data de falecimento: 26/02/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso – São José dos Campos/SP
Data e horário: 26/02/2026 às 16h30
MIGUEL PEREIRA DA SILVA
Idade: 75 anos
Data de falecimento: 26/02/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso – São José dos Campos/SP
Data e horário: 26/02/2026 às 16h