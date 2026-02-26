FRANCO FRANCHINI

Idade: 97 anos

Data de falecimento: 26/02/2026

Velório: Parque das Flores

Sepultamento: Crematório Parque das Flores – SJC/SP

Data e horário: 27/02/2026 às 21h

HELENA ALVES BRISOLA

Idade: 81 anos

Data de falecimento: 26/02/2026

Velório: Parque das Flores

Sepultamento: Cemitério Parque das Flores – São José dos Campos/SP

Data e horário: 27/02/2026 às 16h30

FRANCISCA THERESA DE OLIVEIRA ROCHA E SILVA

Idade: 87 anos

Data de falecimento: 26/02/2026

Velório: Cidade de Piracicaba/SP

Sepultamento: Cemitério Parque da Ressurreição – Piracicaba/SP

Data e horário: 27/02/2026 às 15h