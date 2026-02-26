26 de fevereiro de 2026
SERVIÇO

Adeus, seu Franco, 97 anos; veja obituário de SJC nesta quinta

São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Pixabay
Adeus, seu Franco, 97 anos; veja obituário de SJC nesta quinta
Adeus, seu Franco, 97 anos; veja obituário de SJC nesta quinta

FRANCO FRANCHINI
Idade: 97 anos
Data de falecimento: 26/02/2026
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: Crematório Parque das Flores – SJC/SP
Data e horário: 27/02/2026 às 21h

HELENA ALVES BRISOLA
Idade: 81 anos
Data de falecimento: 26/02/2026
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: Cemitério Parque das Flores – São José dos Campos/SP
Data e horário: 27/02/2026 às 16h30

FRANCISCA THERESA DE OLIVEIRA ROCHA E SILVA
Idade: 87 anos
Data de falecimento: 26/02/2026
Velório: Cidade de Piracicaba/SP
Sepultamento: Cemitério Parque da Ressurreição – Piracicaba/SP
Data e horário: 27/02/2026 às 15h

MAGDA SILVA NAKAHARA
Idade: 81 anos
Data de falecimento: 26/02/2026
Velório: Urbam – Sala 5
Sepultamento: Cemitério Horto São Dimas – São José dos Campos/SP
Data e horário: 27/02/2026 às 10h

JOAQUIM XAVIER FERREIRA
Idade: 87 anos
Data de falecimento: 26/02/2026
Velório: Urbam – Sala 4
Sepultamento: Cemitério Municipal Maria Peregrina (Santana) – São José dos Campos/SP
Data e horário: 27/02/2026 às 9h30

MARIA DAS DORES CALIXTO
Idade: 80 anos
Data de falecimento: 26/02/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso – São José dos Campos/SP
Data e horário: 26/02/2026 às 16h30

MIGUEL PEREIRA DA SILVA
Idade: 75 anos
Data de falecimento: 26/02/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso – São José dos Campos/SP
Data e horário: 26/02/2026 às 16h

