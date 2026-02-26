Um homem de 56 anos ficou gravemente ferido após a explosão de um tanque de combustível na manhã desta quinta-feira (26), no bairro Residencial União, em São José dos Campos.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado no 3º Distrito Policial, a Polícia Militar realizava patrulhamento de rotina quando foi abordada por populares na rua Francisco Rosa Marquês. Eles informaram que havia ocorrido uma explosão e que uma pessoa estava ferida no local.

Ao chegarem ao endereço, os policiais constataram que a vítima, identificada como Valter da Silva, utilizava um maçarico em um tanque de combustível de automóvel. Segundo relato colhido no local, mesmo após ser alertado por colegas sobre o risco da ação, ele teria continuado o procedimento, momento em que houve a explosão.