Ubatuba registrou 95 milímetros de chuva nas últimas seis horas, segundo dados da Defesa Civil. Somente em um período de três horas, o acumulado ultrapassou 90 milímetros, índice considerado elevado e que acende o alerta para riscos de deslizamentos, principalmente em áreas de encosta.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O volume intenso de chuva em curto espaço de tempo já provocou diversos pontos de alagamento em diferentes regiões da cidade. Ruas ficaram tomadas pela água, causando impactos no trânsito e dificultando a circulação de moradores.