26 de fevereiro de 2026
CHUVA

Ubatuba registra 95 mm de chuva em seis horas e entra em alerta

Por Leandro Vaz | Ubatuba
Francisco Trevisan
Chuva forte em Ubatuba
Ubatuba registrou 95 milímetros de chuva nas últimas seis horas, segundo dados da Defesa Civil. Somente em um período de três horas, o acumulado ultrapassou 90 milímetros, índice considerado elevado e que acende o alerta para riscos de deslizamentos, principalmente em áreas de encosta.

O volume intenso de chuva em curto espaço de tempo já provocou diversos pontos de alagamento em diferentes regiões da cidade. Ruas ficaram tomadas pela água, causando impactos no trânsito e dificultando a circulação de moradores.

Até o momento, não há confirmação de vítimas.

De acordo com a Defesa Civil, acumulados superiores a 90 milímetros em poucas horas aumentam significativamente o risco de alagamentos, enxurradas e deslizamentos de terra, exigindo atenção redobrada da população.

Equipes seguem monitorando as áreas mais críticas do município. A orientação é para que moradores evitem transitar por locais alagados, não enfrentem enxurradas e fiquem atentos a sinais de movimentação de solo, como rachaduras em paredes e terrenos, inclinação de árvores, postes ou muros.

