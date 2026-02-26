A Polícia Civil realizou em Ubatuba, nesta quinta-feira (26), a operação “Delirium Tremens”, que resultou na desarticulação de uma plantação de cogumelos da espécie Psilocybe cubensis, conhecidos popularmente como “cogumelo mágico”.

A ação foi coordenada pela Delegacia de Ubatuba, em cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido a partir de investigação conduzida pela 9ª RAJ.