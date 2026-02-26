A Polícia Civil realizou em Ubatuba, nesta quinta-feira (26), a operação “Delirium Tremens”, que resultou na desarticulação de uma plantação de cogumelos da espécie Psilocybe cubensis, conhecidos popularmente como “cogumelo mágico”.
A ação foi coordenada pela Delegacia de Ubatuba, em cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido a partir de investigação conduzida pela 9ª RAJ.
De acordo com a Polícia Civil, o trabalho investigativo apontava para o cultivo e possível comercialização de substância com potencial psicotrópico ilícito em um imóvel residencial. Durante o cumprimento da ordem judicial, os policiais encontraram uma estrutura organizada para o cultivo em larga escala.
No local havia diversas prateleiras com recipientes próprios para germinação e frutificação dos cogumelos, além de equipamentos de climatização, incluindo aparelho de ar-condicionado, utilizados para manter temperatura e umidade controladas.
Um homem de 29 anos foi preso em flagrante dentro do imóvel. Ele foi conduzido à unidade policial, onde foi formalizado o auto de prisão em flagrante.
Todo o material apreendido foi encaminhado para perícia técnica, que irá elaborar os laudos necessários para a continuidade das investigações.
Segundo a Polícia Civil, as diligências continuam para identificar possíveis coautores, destinatários e eventuais ramificações da atividade ilícita.