A Embraer apresentou nesta semana a nova geração de jatos Praetor 600E e Praetor 500E, a primeira evolução da família Praetor. Segundo a fabricante, ambos os jatos trazem cabines totalmente redesenhadas, que transformam a experiência do passageiro, otimizando especialmente voos de longo alcance.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
“Os novos jatos representam a nova era da aviação executiva, maximizando a produtividade em voo, com maior conectividade e melhor desempenho”, disse a Embraer.
A empresa afirmou que ambos os jatos estabelecem “novos padrões em suas categorias” com cabine redesenhada, novos assentos, avançado sistema de gerenciamento de cabine (CMS), e tecnologia de última geração que amplia o conforto e a conectividade.
Interior do jato executivo Praetor 600E
Novidades
O Praetor 600E traz uma tecnologia inédita no setor com a Smart Window™, tela touchscreen de 42 polegadas em OLED 4K, recurso opcional que introduz um novo patamar de funcionalidade e produtividade. Essa tecnologia exclusiva da Embraer permite videoconferências, streaming de vídeo em alta resolução e visualização do exterior em tempo real por meio de três câmeras externas.
Com a opção de configurar um divã em frente à Smart Window™, a cabine se transforma em um ambiente ideal para reuniões, sessões de cinema, jogos eletrônicos e muito mais.
Ambas as aeronaves contam com novo sistema de gerenciamento de cabine (conhecido pela sigla CMS, de Cabin Management System), além das melhorias no módulo de entretenimento e na iluminação.
O novo CMS entrega aos passageiros controle mais intuitivo – incluindo um novo aplicativo que permite ajustar a temperatura, o fluxo de ar, a iluminação e a reprodução de vídeos e áudios.
Os painéis superiores (Upper Tech Panels) também foram redesenhados e agora incluem novos recursos tecnológicos e sistema de climatização. Os novos painéis Smart Switch localizados ao lado de cada assento, por sua vez, simplificam o acesso aos controles individualizados de cabine.
Jato executivo Praetor 500E
“A experiência fica ainda melhor com a possibilidade de usar tecnologias sem fio para transmitir áudio via Bluetooth e carregar smartphones e outros dispositivos pessoais por indução. Comandos de voz e iluminação ambiente RGB também são opcionais novos”, disse a Embraer.
“Em 2018, apresentamos a família Praetor reforçando o compromisso de oferecer produtos líderes em suas categorias e cumprimos essa promessa, estabelecendo um novo padrão com os jatos da categoria midsize e super-midsize mais avançados”, afirma Michael Amalfitano, presidente e CEO da Embraer Aviação Executiva. “O sucesso dos Praetors abriu uma nova era para a Embraer, e hoje estamos redefinindo toda a aviação executiva ao apresentar inovações inéditas no setor. Temos orgulho de lançar o Praetor 600E e o Praetor 500E, elevando a experiência no segmento com aeronaves mais inteligentes e intuitivas, projetadas para a nova geração de passageiros.”
Conforto e tecnologia
Os assentos dos aviões foram completamente reprojetados e produzidos pela Embraer para garantir conforto extra em voos de longa duração. As melhorias incluem ajuste de densidade do estofamento, suporte lombar duplo, apoio de cabeça mais ergonômico, maior espaço para as pernas, e recurso elétrico que facilita a movimentação das poltronas. O redesenho do mecanismo delas tornou a transição entre posições mais rápida, e a configuração de lounge ampliou o conforto em voos longos.
As áreas de serviço de bordo (galley e refreshment center, respectivamente) do Praetor 600E e do Praetor 500E também foram replanejadas para voos mais longos, possibilitando mais refeições a bordo. As mudanças resultaram em maior capacidade de armazenamento, descarte e no recipiente de gelo, entre outras melhorias.
As duas aeronaves contam com aviônica avançada, desenvolvida em parceria com a Collins Aerospace, incluindo o exclusivo sistema full fly-by-wire com redução ativa de turbulência e o Embraer Enhanced Vision System (E2VS).
Proporcionando ainda mais proteção e tranquilidade, ambos os jatos agora incluem o Sistema de Alerta e Prevenção de Saída de Pista (ROAAS) da Embraer. Juntas, essas tecnologias reduzem a carga de trabalho dos pilotos, aprimoram a consciência situacional, contribuem para voos mais suaves e seguros, além de possibilitar a operação em mais destinos.
As entregas dos jatos para novos pedidos têm início previsto para o primeiro trimestre de 2029.
Interior do jato executivo Praetor 500E