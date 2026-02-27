A Embraer apresentou nesta semana a nova geração de jatos Praetor 600E e Praetor 500E, a primeira evolução da família Praetor. Segundo a fabricante, ambos os jatos trazem cabines totalmente redesenhadas, que transformam a experiência do passageiro, otimizando especialmente voos de longo alcance.

“Os novos jatos representam a nova era da aviação executiva, maximizando a produtividade em voo, com maior conectividade e melhor desempenho”, disse a Embraer.