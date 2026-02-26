Morreu em Jacareí nesta quarta-feira (26) Claudinei Gilmar dos Santos, conhecido como “Di”, aos 34 anos. A causa da morte não foi divulgada.

A notícia gerou grande comoção entre amigos e familiares, que prestaram homenagens nas redes sociais e destacaram o carinho, a amizade e a alegria que marcaram a trajetória de Claudinei.