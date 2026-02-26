Morreu em Jacareí nesta quarta-feira (26) Claudinei Gilmar dos Santos, conhecido como “Di”, aos 34 anos. A causa da morte não foi divulgada.
A notícia gerou grande comoção entre amigos e familiares, que prestaram homenagens nas redes sociais e destacaram o carinho, a amizade e a alegria que marcaram a trajetória de Claudinei.
Em diversas mensagens, internautas pediram que Deus conforte o coração dos familiares, especialmente das filhas de Di, mencionadas em publicações emocionadas.
O velório acontece na rua Antônio Afonso, 172, na região central de Jacareí. A cerimônia está marcada para sexta-feira (27), das 6h às 10h.
O sepultamento será realizado no Cemitério Municipal Jardim da Paz (Parque Santo Antônio).
Familiares e amigos se reúnem para as últimas homenagens. As mensagens destacam o carinho, a fé e a saudade deixada por ele. “Descanse em paz, Di. Meus sentimentos”, escreveu Valter Souza. Gabriel Quina também manifestou apoio à família. “Deus conforte o coração da família”.
Vera Lúcia Alberige contou que estava em oração por Claudinei. “Estava orando por ele no Rosário Frei Gilson, a pedido da tia. Que Deus conforte seus familiares e amigos”, publicou.
Outros amigos reforçaram o sentimento de perda. “Poxa, que triste… descanse em paz. Que o Senhor conforte toda a família”, escreveu Thauã Rafhael. Sandra Miranda deixou sua solidariedade aos familiares, enquanto Raissa Braz destacou as qualidades de Claudinei. “Você foi um menino incrível. Quem teve o prazer de te conhecer sabe. Vai ser eternamente lembrado”.
Marcos Tuane também se despediu com emoção. “Oh, meu brother, que notícia triste. Que Deus lhe receba e console o coração das tuas pequenas e de toda sua família. Eterno Di”.