Cinco pessoas morreram vítimas das chuvas no Vale do Paraíba e no Litoral Norte, de acordo com levantamento da Defesa Civil do Estado. Os casos aconteceram entre dezembro de 2025 e fevereiro de 2026, em quatro cidades da região. No estado todo, já são 19 as pessoas mortas em consequência dos impactos das chuvas.
A primeira vítima no Vale foi Cláudio Candido Soares, 51 anos, que morreu soterrado após um deslizamento de terra atingir uma casa, em área de encosta de Campos do Jordão. O caso ocorreu em 10 de dezembro.
Segundo os vizinhos, Claudio trabalhava como catador de lixo reciclável em Campos do Jordão. Além disso, ele foi, por muitos anos, ajudante em um caminhão de uma frutaria.
Na ocasião da morte de Claudio, oito moradores ficaram desabrigados e foram assistidos pela Defesa Civil Municipal, sendo direcionados para abrigos da Prefeitura de Campos do Jordão.
Duas mortes em Ilhabela
No dia 16 de dezembro, uma dupla tragédia matou dois idosos em Ilhabela, ambos por consequência das fortes chuvas que atingiram o Litoral Norte.
Um deslizamento de terra na rua Deolino Mariano Leite, no bairro Zabumba, na região do Barra Velha, derrubou um muro que dividia dois terrenos. A construção não suportou o volume de água e de terra e acabou cedendo. Artemio Guedes, de 78 anos, estava fechando o portão de casa quando foi atingido pelos escombros do muro e pela lama.
O idoso ficou soterrado nos escombros. Foi mobilizada uma operação de buscas com o auxílio de uma retroescavadeira. Após cerca de duas horas, o corpo do idoso foi encontrado. O imóvel foi interditado devido ao comprometimento estrutural.
Ângelo Ricardo Repetto, de 84 anos, foi arrastado pela correnteza na avenida Faria Lima, no bairro Água Branca, devido à elevação das águas de uma cachoeira. Uma forte correnteza se formou e desprendeu um deck nos fundos da residência onde estava o morador. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros fizeram as buscas pelo idoso, que foi encontrado morto.
Queda de árvore em Taubaté
Uma árvore caiu sobre um carro em Taubaté e matou a passageira do veículo, a tenente do Exército Alzira de Souza Moreno, 35 anos. Ela morreu após ser socorrida ao Hospital Regional de Taubaté. O marido dela, de 39 anos, ficou ferido e precisou sr internado.
O acidente aconteceu no dia 14 de janeiro desta ano, na rodovia Oswaldo Cruz (SP-125), na altura do km 18, no trecho de Taubaté, pelo bairro Registro. A queda da árvore atingiu um VW Up Move onde estava o casal.
A militar Alzira chegou a ser levada com vida ao Hospital Regional de Taubaté, mas não resistiu. O marido dela, também militar das Forças Armadas, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e permaneceu internado.
Idoso soterrado em Natividade
Na última segunda-feira (23), o Corpo de Bombeiros encontrou o corpo de Sérgio Luiz Cordeiro, 67 anos, que estava desaparecido desde domingo (22), após a casa dele ter sido destruída por um deslizamento de terra, em Natividade da Serra. Sérgio estava soterrado.
As buscas tinham começado no domingo, após o deslizamento e o desabamento da residência. O morador chegou a enviar uma mensagem de áudio para a esposa dizendo que não consegui sair após o barranco cair sobre a casa.