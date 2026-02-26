Cinco pessoas morreram vítimas das chuvas no Vale do Paraíba e no Litoral Norte, de acordo com levantamento da Defesa Civil do Estado. Os casos aconteceram entre dezembro de 2025 e fevereiro de 2026, em quatro cidades da região. No estado todo, já são 19 as pessoas mortas em consequência dos impactos das chuvas.

A primeira vítima no Vale foi Cláudio Candido Soares, 51 anos, que morreu soterrado após um deslizamento de terra atingir uma casa, em área de encosta de Campos do Jordão. O caso ocorreu em 10 de dezembro.