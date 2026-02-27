27 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
JOSÉ LUIZ

Bar do Coronel comemora 34 anos de muito sucesso em SJC

Por Interino | Colunista social
Gilberto Freitas/Divulgação
Rogéria, João paulo, Renata Landim, Benedito e Rogério Córdoba
Na última sexta-feira, dia 20, o salão anexo do tradicional Bar do Coronel ficou pequeno diante da movimentação intensa de clientes, familiares e amigos que fizeram questão de prestigiar mais um aniversário de um dos bares mais queridos e famosos de São José dos Campos.

A noite foi embalada pelos famosos chopes da casa e pela culinária que já se tornou marca registrada do endereço, reunindo sabores e memórias que atravessam gerações. Entre brindes, reencontros e muita animação, o clima foi de celebração do começo ao fim.

Quem comandou a festa foi a Banda Phaser, garantindo o ritmo contagiante da noite. Também marcaram presença com apresentações especiais os grupos e artistas Thales e Lucas, Priscilla Coutto, Peleco, Mix Brazuca, Fredy Ribeiro, Rodrigo Fernandes, Leandro Salgado, Marcela Santos, Balaio de Ostra e Bruno Santos, que deram um brilho ainda maior ao evento.

Mais do que um estabelecimento gastronômico, o Bar do Coronel já faz parte da cultura do Vale do Paraíba, consolidando-se como ponto de encontro de gerações e palco de grandes histórias.

E o crescimento não para. A marca vem criando raízes cada vez mais fortes na cidade: além da sede, o público já conta com as unidades da Estação Coronel, no Shopping Jardim Oriente, e também no Madrid Open Mall, ampliando a presença desse ícone joseense na região.

  • Bruna Silva, Priscila Sebbe e Renata Antunes
    Bruna Silva, Priscila Sebbe e Renata Antunes
  • Ana Aragão e Camila Passos
    Ana Aragão e Camila Passos
  • Bruno Santos e Luana Santos
    Bruno Santos e Luana Santos

