Na última sexta-feira, dia 20, o salão anexo do tradicional Bar do Coronel ficou pequeno diante da movimentação intensa de clientes, familiares e amigos que fizeram questão de prestigiar mais um aniversário de um dos bares mais queridos e famosos de São José dos Campos.

A noite foi embalada pelos famosos chopes da casa e pela culinária que já se tornou marca registrada do endereço, reunindo sabores e memórias que atravessam gerações. Entre brindes, reencontros e muita animação, o clima foi de celebração do começo ao fim.

Quem comandou a festa foi a Banda Phaser, garantindo o ritmo contagiante da noite. Também marcaram presença com apresentações especiais os grupos e artistas Thales e Lucas, Priscilla Coutto, Peleco, Mix Brazuca, Fredy Ribeiro, Rodrigo Fernandes, Leandro Salgado, Marcela Santos, Balaio de Ostra e Bruno Santos, que deram um brilho ainda maior ao evento.